Neustart unter neuen Vorzeichen: Döhren hofft auf gelungenen Auftakt

Die Probleme zogen sich durch die gesamte Vorbereitung. Viele Spieler fehlten, Testspiele mussten abgesagt werden und am Ende standen lediglich drei Vorbereitungspartien auf dem Programm. „Im Pokal standen uns lediglich 14 Spieler zur Verfügung, sodass sogar ein Torwart als Feldspieler aushelfen musste. Deshalb hatte diese Partie für uns fast noch Testspielcharakter“, erklärt Erler.

Trainer Leon Erler ordnet das frühe Pokalaus bewusst ein. „Mit dem Pokalspiel sind wir natürlich nicht zufrieden in die Saison gestartet. Allerdings muss man das auch vor dem Hintergrund unserer schwierigen Vorbereitung einordnen.“ Der Coach hatte die Mannschaft erst kurzfristig übernommen, nachdem sein Vorgänger zum Ende der vergangenen Saison ausgeschieden war. „Dadurch bin ich mitten in die Vorbereitung eingestiegen.“

Inzwischen hat sich die Lage jedoch deutlich entspannt. „Positiv ist, dass sich die Personalsituation zuletzt deutlich verbessert hat. In den vergangenen Wochen hatten wir regelmäßig rund zwanzig Spieler im Training, und zum Saisonauftakt werden wir voraussichtlich mit einem kompletten Kader von 22 Spielern antreten.“ Zwar fehle einigen Akteuren nach der schwierigen Vorbereitung noch Spielpraxis, „aber insgesamt sind wir personell deutlich besser aufgestellt“.

Mit der SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II wartet allerdings gleich eine Mannschaft, die in der vergangenen Saison zur Spitzengruppe gehörte. Entsprechend groß ist der Respekt beim Döhrener Trainer. „Die Mannschaft hat in der vergangenen Saison ganz oben mitgespielt und verfügt über viel Qualität.“ Gleichzeitig sieht Erler durchaus Möglichkeiten: „Ich kenne den Gegner noch aus meiner Zeit in Blau-Weiß, weiß um seine Stärken, aber auch, wo man ihn vor Probleme stellen kann.“

Für den neuen Trainer wäre ein erfolgreicher Saisonstart von besonderer Bedeutung. „Unser Ziel ist es, gut in die Saison zu starten. Ein Erfolgserlebnis würde der Mannschaft Selbstvertrauen geben und die nötige Euphorie für die kommenden Wochen schaffen.“ Mit Blick auf den inzwischen nahezu vollständigen Kader zeigt er sich zuversichtlich: „Mit dem Kader, den wir aktuell zur Verfügung haben, trauen wir uns zu, eine gute Leistung zu zeigen.“