Neustart unter Marvin Petzschner – SSV Reutlingen vor schwerer Aufgabe

Der SSV Reutlingen empfängt zum Abschluss der Hinrunde der Oberliga am morgigen Samstag um 14.30 Uhr den Tabellendritten TSV Essingen. Nach der Trennung von Trainer Alexander Strehmel steht erstmals Interimstrainer Marvin Petzschner an der Seitenlinie.

Nach dem deutlichen 1:5 beim Türkischen SV Singen hatte der SSV Reutlingen die sportlichen Konsequenzen gezogen. Trainer Alexander Strehmel ist nicht mehr im Amt , die Verantwortung für das Oberligateam übernimmt vorerst Marvin Petzschner. Der bisherige Coach der U15 rückt als Interimslösung auf und wird die Mannschaft erstmals im morgigen Heimspiel gegen den TSV Essingen betreuen.

Für Petzschner ist es ein Debüt unter schwierigen Vorzeichen. Der SSV steckt mitten im Tabellenkeller, steht mit 16 Punkten aus 16 Spielen auf Rang 15 und braucht dringend ein Erfolgserlebnis.

Schwere Aufgabe gegen den Tabellendritten

Mit dem TSV Essingen gastiert eine der konstantesten Mannschaften der Liga im Stadion an der Kreuzeiche. Der Tabellen­dritte hat nach 16 Partien bereits 29 Punkte gesammelt und nur drei Niederlagen hinnehmen müssen. Ein Gegner also, der derzeit um die Spitzenplätze der Oberliga Baden-Württemberg mitspielt.

Reutlingen dagegen muss nach der empfindlichen Niederlage in Singen zunächst Stabilität finden. Nach einer frühen Führung durch Tom Ruzicka brach das Team nach der Pause ein, verlor nach der Gelb-Roten Karte für Sladan Puseljic die Ordnung und musste fünf Gegentore hinnehmen. Diese Partie soll nun schnell aus den Köpfen verschwinden.

Aufbruchsstimmung trotz Rückschlag

Mit dem Trainerwechsel und dem Heimspiel gegen einen Favoriten bietet sich die Gelegenheit für einen neuen Impuls. Die Spieler wissen, dass sie mehr können, als die aktuelle Bilanz ausdrückt: vier Siege, vier Unentschieden und acht Niederlagen bei einem Torverhältnis von 23:31. Gerade vor heimischem Publikum will der SSV wieder Geschlossenheit und Kampfgeist zeigen. Marvin Petzschner steht dabei vor der Aufgabe, die Mannschaft in kurzer Zeit zu ordnen und ihr neues Selbstvertrauen zu geben.

Hinrundenabschluss mit Signalwirkung

Der 17. Spieltag markiert zugleich das Ende der Hinrunde. Für den SSV Reutlingen geht es gegen den TSV Essingen nicht nur um Punkte, sondern auch um ein Signal für die kommenden Wochen. Ein Erfolg würde die Stimmung drehen und den Anschluss an das Mittelfeld wieder greifbar machen.

Die Ausgangslage ist klar: Der SSV braucht Entschlossenheit, Kompaktheit und Effizienz. Vor heimischer Kulisse bietet sich die Chance, den Neustart unter Marvin Petzschner mit einem starken Auftritt zu untermauern – und ein deutliches Zeichen zu setzen, dass Reutlingen noch lange nicht aufgegeben hat.