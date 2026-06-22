Neustart und Pokalfieber

– Foto: Timo Babic/Fußballbezirk

Der Fußballbezirk Nordschwarzwald steht vor einschneidenden Ereignissen: Während mit dem neu gegründeten Club Portuguese Ebhausen ein neues Team unter besonderen Bedingungen startet, steuert die aktuelle Spielrunde mit dem traditionsreichen Finaltag der Jugend in Betzweiler-Wälde auf ihren emotionalen Höhepunkt zu.

Die kommende Spielzeit bringt ein neues Gesicht und frische Begeisterung in die regionale Fußballgemeinschaft. Mit dem Club Portuguese Ebhausen (C.P. Ebhausen) nimmt eine neu gegründete Mannschaft offiziell am Spielbetrieb des Bezirks Nordschwarzwald teil. Das Team wird in der Reserve-Liga der Kreisliga B3 an den Start gehen. Um diesen Einzug in den organisierten Spielbetrieb zu ermöglichen, erteilte der Verbandsspielausschuss des Württembergischen Fußballverbandes eine Sondergenehmigung.

Die Herausforderung ohne eigene Spielstätte

Der Weg in den regulären Ligabetrieb verlangt den Verantwortlichen jedoch sofort eine beachtliche organisatorische Leistung ab, denn der Club Portuguese Ebhausen verfügt derzeit noch über keine eigene Spielstätte. Bis auf Weiteres müssen daher alle Begegnungen, bei denen Ebhausen als Heimverein angesetzt ist, auf dem Sportgelände des jeweiligen Gegners ausgetragen werden. Für die Konkurrenten bedeutet dies, dass sie beide Saisonspiele gegen den C.P. Ebhausen auf der eigenen Anlage bestreiten. Unabhängig von diesem dauerhaften Auswärtsstatus wird der neue Verein alle organisatorischen und administrativen Pflichten vollumfänglich wahrnehmen, die einem Heimverein obliegen.

Ein Aufruf zu Solidarität und Integration

In dieser anspruchsvollen Anfangsphase setzt der Bezirk auf das gelebte kameradschaftliche Miteinander. Bezirksspielleiter Martin Stede bittet die anderen Vereine darum, den neuen Klub nach Kräften zu unterstützen. Gerade in der ersten Zeit sind fundierte Hinweise, praktische Erfahrungen und Hilfestellungen beim Spielbetrieb von unschätzbarem Wert. Die Unterstützung soll sich insbesondere auf Fragen rund um das DFBnet sowie auf die organisatorischen Abläufe des Spielbetriebs erstrecken, damit sich der Club Portuguese Ebhausen schnell zurechtfindet und erfolgreich integriert wird.

Der große Pokal-Finaltag der Junioren

Während ein Verein am Anfang seines Weges steht, ist die aktuelle Spielrunde für die übrigen Mannschaften fast schon Geschichte. Ein emotionales Highlight fehlt allerdings noch: der Finaltag der Jugend. Dieser findet am Samstag, den 27. Juni, in Betzweiler-Wälde statt. Die in den Vorjahren bewährte Praxis, alle Endspiele gebündelt an einem einzigen Ort auszutragen, wird auch im Jahr 2026 beibehalten. Die C-, B- und A-Junioren ermitteln dabei ihre jeweiligen Pokalsieger. Spieler und Vereine freuen sich auf einen schönen Abschluss mit hoffentlich vielen Zuschauern und fairen Spielen. Geleitet werden die Partien von Lejs Djekic (Schiedsrichter U19), Tarik Gekle (Schiedsrichter U17) und Kevin Letzgus (Schiedsrichter U15).