Neustart trotz schwieriger Lage: Eike Thaden übernimmt in Wiesmoor

Germania Wiesmoor

Beim VfB Germania Wiesmoor sind die Weichen für die kommende Saison gestellt. Nachdem der Bezirksligist kurz vor dem Rückrundenstart den Abgang von Trainer Timo Pohling verkraften musste, ist die Suche nach einem Nachfolger nun abgeschlossen. Zur kommenden Spielzeit übernimmt der 36-jährige Eike Thaden das Traineramt.

Aktuell steht Thaden noch beim SuS Strackholt als Trainer beziehungsweise Spielertrainer in der Verantwortung. Im Sommer stellt er sich einer neuen Herausforderung. In Ostfriesland ist der Name kein unbekannter: Unter anderem war Thaden als Spieler und langjähriger Kapitän bei GW Firrel in der Landesliga aktiv.

Überzeugt habe er die Verantwortlichen in Wiesmoor mit einer klaren Idee und einem Konzept, das sich mit der Ausrichtung des Vereins deckt. „Unser Ziel war es, einen Trainer zu finden, der unseren Weg mitgeht und an der Entwicklung teilhaben möchte. Hinzu kommt natürlich, dass Eike kein Unbekannter in der Umgebung ist, nach dem Motto: Ostfriesland kennt Eike und Eike kennt Ostfriesland“, so der sportliche Leiter Christian Neumann.