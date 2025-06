"Neustart": SG Finnentrop/Bamenohl verleiht Emde an Bezirksligameister

Nun soll Davin-Jay Emde in seiner Heimatstadt wieder an die alten, verletzungsfreien Tage anknüpfen. Wie die SG Finnentrop/Bamenohl am Samstagmorgen (31. Mai) bekannt gab, wird Emde zur Saison 2025/26 an Landesliga-Aufsteiger SuS Langscheid/Enkhausen ausgeliehen.

"In enger Abstimmung mit Davin haben wir uns deshalb entschieden, ihm durch eine Leihe in die Landesliga die nötige Spielpraxis für einen Neustart zu ermöglichen", schreibt der Oberligist in einer Pressemitteilung. "Wir sind weiterhin überzeugt davon, dass Davin das Potenzial mitbringt, sich perspektivisch in unserem Oberligakader zu etablieren. Voraussetzung dafür ist ein gesunder Aufbau – mit regelmäßigen Einsätzen auf hohem Niveau."