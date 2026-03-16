Neustart nach Trainerentlassung: Türk Spor mit neuem Trainerduo Trainerentlassung nach Tätlichkeit: Türk Spor startet mit neuem Trainerteam +++ Im Tabellenkeller und an der Spitze bleibt die Kreisliga A weiter spannend von Elias Gherbaoui · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Neuaufstellung bei Türk Spor: Von links Musa Akdag, Vorstandsvorsitzender Yavuz Yalcin und Andreas Kiewitz – Foto: Ugar Kaya

Bad Schwalbach. Eine Woche nach dem Eklat im Spiel gegen Neuhof am vergangenen Wochenende haben die Verantwortlichen von Türk Spor Bad Schwalbach ein neues Trainerteam präsentiert. Als Nachfolger für den geschassten Serhat Yolver hat der Verein ein Duo präsentiert, das künftig die Geschicke der Mannschaft lenken soll.

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Das neue Trainerteam besteht aus zwei langjährigen Akteuren des Vereins: Kapitän Andreas Kiewitz übernimmt die Rolle des Spielertrainers, während Musa Akdag das Team von der Seitenlinie unterstützt, erklärt der Vorstandsvorsitzende Yavuz Yalcin. Akdag hatte bereits in der Saison 23/24 die zweite Mannschaft von Bad Schwalbach trainiert. Am vergangenen Wochenende konnten die beiden jedoch noch nicht an der Seitenlinie stehen, da Türk Spor nicht gegen Johannisberg antrat. Yalcin kommentiert: „Wir hatten zu viele Kranke und Verletzte, außerdem hat uns das Spiel von letzter Woche noch beschäftigt.“