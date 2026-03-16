Neustart nach Trainerentlassung: Türk Spor mit neuem Trainerduo

Bad Schwalbach. Eine Woche nach dem Eklat im Spiel gegen Neuhof am vergangenen Wochenende haben die Verantwortlichen von Türk Spor Bad Schwalbach ein neues Trainerteam präsentiert. Als Nachfolger für den geschassten Serhat Yolver hat der Verein ein Duo präsentiert, das künftig die Geschicke der Mannschaft lenken soll.
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Das neue Trainerteam besteht aus zwei langjährigen Akteuren des Vereins: Kapitän Andreas Kiewitz übernimmt die Rolle des Spielertrainers, während Musa Akdag das Team von der Seitenlinie unterstützt, erklärt der Vorstandsvorsitzende Yavuz Yalcin. Akdag hatte bereits in der Saison 23/24 die zweite Mannschaft von Bad Schwalbach trainiert. Am vergangenen Wochenende konnten die beiden jedoch noch nicht an der Seitenlinie stehen, da Türk Spor nicht gegen Johannisberg antrat. Yalcin kommentiert: „Wir hatten zu viele Kranke und Verletzte, außerdem hat uns das Spiel von letzter Woche noch beschäftigt.“
"Wir wollen Spieler die sich mit dem Verein und der Stadt identifizieren können"
Mit der neuen internen Lösung verfolgt der Verein das Ziel Klassenerhalt und will am Mittwoch im Nachholspiel, gegen den direkten Konkurrenten aus Walluf wichtige Punkte holen. Gleichzeitig soll die Neuausrichtung den Verein zurück zu seinen Wurzeln führen: „Wir wollen wieder mehr Gemeinschaft im Verein und Spieler, die sich mit der Stadt und dem Verein identifizieren können", meint Yalcin.
Die personelle Umstellung auf dem Trainerposten folgt der Entlassung von Serhat Yolver, der zuvor Spielertrainer bei Bad Schwalbach war. Yolver war letzte Woche nach der Heimniederlage gegen den SV 1895 Neuhof freigestellt worden, nachdem er in der 75. Minute des Spiels wegen einer Tätlichkeit vom Platz geflogen war.
Die Hintergründe zur Entlassung lest ihr hier.
Auch auf dem Feld bleibt die Kreisliga A weiterhin spannend, vor allem im Kampf um Platz zwei. Neuhof siegte auswärts beim Schlusslicht Hohenstein mit 5:0 und steht weiterhin auf dem dritten Platz. Im Fernduell um Platz zwei ließ der TuS Kemel gegen Bleidenstadt wichtige Punkte liegen. Nach dem 3:3-Unentschieden stehen die Kemeler zwar weiterhin vor Neuhof, doch mit einem Spiel weniger bleibt das Aufstiegsrennen offen.
Auch im Tabellenkeller tut sich etwas: Der SV Seitzenhahn setzte ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf. Mit dem 5:0-Sieg gegen die SG Walluf II, die nun unter der Woche gegen Bad Schwalbach ran muss, kletterte der SVS auf Platz 13 und erhöhte somit den Druck auf Presberg und die SG Hohenstein.