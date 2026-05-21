Neustart nach sieben Jahren: Hassia Bingen meldet zweite Mannschaft

Bingen. BFV Hassia Bingen nimmt zur Saison 2026/27 wieder eine zweite Mannschaft an den Start – und setzt dabei auf einen Trainer mit regionaler Verwurzelung. Metin Özen wird die neu gegründete Reserve der Hassia betreuen. Zuletzt gab es eine zweite Mannschaft des Traditionsvereins in der Spielzeit 2018/19.
Die neue zweite Garde befindet sich bereits im Trainingsbetrieb, und das weit vor dem Start der Vorbereitung.
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Auf der Vereinswebsite teilte der BFV Hassia Bingen zur Verpflichtung mit: „Mit Metin Özen übernimmt zur neuen Saison ein Binger die neu gegründete 2. Mannschaft der BFV Hassia Bingen. Der 35-Jährige bringt nicht nur regionale Verbundenheit, sondern auch wertvolle Trainererfahrung mit. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und wünschen Metin viel Erfolg und Freude bei seiner neuen Aufgabe!“
Trainererfahrung sammelte Özen zuletzt vor allem im Kreis Bad Kreuznach: In der Saison 2023/24 betreute er Karadeniz Bad Kreuznach II in der C-Klasse, ehe er ein Jahr später mit der ersten Mannschaft von Karadeniz Rang sechs in der A-Klasse Bad Kreuznach belegte. Anschließend war der 35-Jährige zu Beginn der aktuellen Saison kurzzeitig als Teammanager beim FSC Ingelheim tätig, ehe er im Jugendbereich der Hassia einstieg. Eigentlich habe er „mindestens zwei Jahre Pause vom Aktivenfußball“ einlegen wollen, verrät der neue Coach – nun kehrt er früher als geplant an die Seitenlinie zurück. Starten wird er mit seiner neugegründeten Mannschaft naturgemäß in der C-Klasse.
Der Kontakt zur neuen Aufgabe entstand über den sportlichen Leiter im Aktivenbereich, Timo Nimtz. „Es war geplant, eine zweite Mannschaft aufzubauen und mein Name wurde dabei in den Raum geworfen“, erzählt Özen. Besonders bemerkenswert: In der vergangenen Saison standen sich beide noch als Gegner gegenüber, als Nimtz das Tor der SG Soonwald hütete und Özen an der Seitenlinie von Karadeniz stand. „Mit Timo lief der Austausch direkt reibungslos. Wir haben uns von Beginn an top verstanden – auch inhaltlich.“
Neben seiner Tätigkeit bei der zweiten Mannschaft bleibt Özen weiterhin im Jugendbereich der Hassia aktiv. Aktuell trainiert er die G-Jugend, kommende Saison übernimmt er die F-Jugend. Die Verbindung beider Aufgaben sei für ihn ideal: „Dienstags und donnerstags werde ich dann erst die F-Jugend und danach die zweite Mannschaft trainieren.“ Besonders stolz macht ihn die neue Aufgabe aufgrund der Strahlkraft des Vereins: „Ich bin Binger durch und durch. Dieser Name ‚Hassia Bingen‘ hat großes Gewicht. Dort Aktiventrainer zu sein, erfüllt mich mit Stolz.“
Bereits seit vier Wochen absolviert die neu zusammengestellte Mannschaft gemeinsame Trainingseinheiten. Jeden Donnerstag wird trainiert, so auch in den kommenden beiden Wochen vor dem offiziellen Vorbereitungsstart Mitte Juni. Dahinter steckt ein klarer Gedanke: „Wir wollen uns damit einen Vorteil verschaffen. Das Beschnuppern soll nicht erst in der Vorbereitung beginnen, sondern die Mannschaft soll sich schon vorher kennen und zu einer kleinen Einheit werden.“
Özen beschreibt den Aufbauprozess als Entwicklung „von unten nach oben“. Besonders die Verzahnung mit dem Nachwuchsbereich sei ihm wichtig: „Wir sind im Jugendbereich sehr gut aufgestellt. Junge Spieler sollen immer wieder über die zweite Mannschaft an den Aktivenbereich herangeführt und so langfristig an den Verein gebunden werden.“
Den Aufbau eines komplett neuen Teams empfindet der gebürtige Binger dabei keineswegs als schwierig. „Durch meine gute Vernetzung war das leicht“, sagt er offen. Noch sollen weitere Spieler aus dem Kreis Bad Kreuznach zum Kader stoßen. Bereits sicher dabei sind unter anderem zwei ehemalige Weggefährten aus Karadeniz' Zeiten, Mehmet Süngü und Denis Thome.
Der aktuelle bzw. künftige Kader setzt sich laut Özen aus einem gesunden Mix zusammen: junge Spieler, erfahrene Akteure, Eigengewächse und auch Menschen, die erst seit kurzer Zeit in Deutschland leben. „Ich habe Jungs dabei, die erst seit drei Wochen hier im Land sind. Auch solchen Menschen musst du eine Chance geben. Fußball verbindet Menschen.“
Sportlich möchte Özen offensiven Fußball sehen. Gesucht werden „lernfähige Spieler“ und „eine hungrige Truppe“. Noch wichtiger seien ihm jedoch die Werte innerhalb der Mannschaft: „Ich will, dass meine Mannschaft für Charakter steht und auch bei Rückschlägen zusammenhält. Das Menschliche ist wichtig. Teamstärke, Kampf und Leidenschaft sollen uns auszeichnen.“
Konkrete Tabellenziele in Zahlen formuliert der Trainer vor der Premierensaison zwar nicht. Stattdessen sei Folgendes im Vordergrund: „Wir wollen guten Fußball für die Leute vor Ort anbieten, oben mitspielen und vor allem gemeinsam ganz viel Spaß haben.“ Wie groß der Kader aktuell schon ist, möchte Özen indes noch nicht verraten. Dafür allerdings die Kader-Zielgröße: „Zum Vorbereitungsstart werden wir 20 bis 25 Spieler fest in unseren Reihen haben.“