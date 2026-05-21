Neustart nach sieben Jahren: Hassia Bingen meldet zweite Mannschaft Metin Özen ist stolz auf künftiges Traineramt in seiner Geburtsstadt +++ 35-Jähriger mit Doppelfunktion im Verein +++ Zusammenstellen einer 'jungen und hungrigen Truppe' +++ Re-Start in der C-Klasse von Max Schäfer · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Bereit für die neue Saison: Metin Özen (rechts) übernimmt die neugegründete zweite Mannschaft am Hessenhaus in der Saison 2026/27. Links im Bild: Timo Nimtz, sportlicher Leiter der Binger Hassia. – Foto: BFV Hassia Bingen

Bingen. BFV Hassia Bingen nimmt zur Saison 2026/27 wieder eine zweite Mannschaft an den Start – und setzt dabei auf einen Trainer mit regionaler Verwurzelung. Metin Özen wird die neu gegründete Reserve der Hassia betreuen. Zuletzt gab es eine zweite Mannschaft des Traditionsvereins in der Spielzeit 2018/19. Die neue zweite Garde befindet sich bereits im Trainingsbetrieb, und das weit vor dem Start der Vorbereitung.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung. Auf der Vereinswebsite teilte der BFV Hassia Bingen zur Verpflichtung mit: „Mit Metin Özen übernimmt zur neuen Saison ein Binger die neu gegründete 2. Mannschaft der BFV Hassia Bingen. Der 35-Jährige bringt nicht nur regionale Verbundenheit, sondern auch wertvolle Trainererfahrung mit. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und wünschen Metin viel Erfolg und Freude bei seiner neuen Aufgabe!“

Trainererfahrung sammelte Özen zuletzt vor allem im Kreis Bad Kreuznach: In der Saison 2023/24 betreute er Karadeniz Bad Kreuznach II in der C-Klasse, ehe er ein Jahr später mit der ersten Mannschaft von Karadeniz Rang sechs in der A-Klasse Bad Kreuznach belegte. Anschließend war der 35-Jährige zu Beginn der aktuellen Saison kurzzeitig als Teammanager beim FSC Ingelheim tätig, ehe er im Jugendbereich der Hassia einstieg. Eigentlich habe er „mindestens zwei Jahre Pause vom Aktivenfußball“ einlegen wollen, verrät der neue Coach – nun kehrt er früher als geplant an die Seitenlinie zurück. Starten wird er mit seiner neugegründeten Mannschaft naturgemäß in der C-Klasse. Özen: „Bei Hassia Bingen Trainer im Aktivenbereich zu sein, erfüllt mich mit Stolz" Der Kontakt zur neuen Aufgabe entstand über den sportlichen Leiter im Aktivenbereich, Timo Nimtz. „Es war geplant, eine zweite Mannschaft aufzubauen und mein Name wurde dabei in den Raum geworfen“, erzählt Özen. Besonders bemerkenswert: In der vergangenen Saison standen sich beide noch als Gegner gegenüber, als Nimtz das Tor der SG Soonwald hütete und Özen an der Seitenlinie von Karadeniz stand. „Mit Timo lief der Austausch direkt reibungslos. Wir haben uns von Beginn an top verstanden – auch inhaltlich.“