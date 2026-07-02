Neustart nach schwerem Rückschlag: Dardai kämpft sich zurück

Die schwerste Verletzung seiner bisherigen Karriere hat Bence Dardai fast überwunden. Nach Monaten der Rehabilitation steht der Mittelfeldspieler des VfL Wolfsburg kurz vor der Rückkehr auf den Trainingsplatz. Im anstehenden Trainingslager im Weimarer Land möchte der 20-Jährige erstmals wieder Teile des Mannschaftstrainings absolvieren.

Dabei hatte Dardais Zeit beim VfL vielversprechend begonnen. Nach seinem Wechsel von Hertha BSC im Sommer 2024 feierte der gebürtige Berliner bereits am zweiten Spieltag sein Bundesliga-Debüt. Wenige Wochen später schrieb er Vereinsgeschichte: Mit seinem Treffer in Heidenheim wurde er zum jüngsten Bundesliga-Torschützen des VfL Wolfsburg.

Noch arbeitet Dardai individuell, doch die Fortschritte geben ihm Zuversicht. „Vom Kopf her ist es nicht leicht, aber ich bin mittlerweile auf einem sehr guten Weg, dass alles wieder so wird wie vorher – oder sogar noch besser“, sagt der Mittelfeldspieler auf der Vereinshomepage.

Die positive Entwicklung fand jedoch im November 2025 ein abruptes Ende. Bei einer unscheinbaren Bewegung im Spielersatztraining nach der Partie gegen Hoffenheim zog sich Dardai eine schwere Knieverletzung zu.

In seiner ersten Saison etablierte sich Dardai schnell im Profikader. 16 Startelfeinsätze, fünf Einwechslungen und vier Torbeteiligungen unterstrichen seine rasante Entwicklung.

„Mit so etwas rechnet man überhaupt nicht. Ich hätte nie gedacht, dass mir so etwas passiert“, erinnert sich der Mittelfeldspieler. „Wenn man so eine Diagnose bekommt, ist es wichtig, irgendwie das Beste daraus zu machen.“

Während der langen Rehabilitationsphase fand Dardai vor allem im familiären Umfeld Unterstützung. Zeitweise lebte er wieder bei seiner Familie in Berlin, wo ihn seine Eltern sowohl im Alltag als auch mental entlasteten. Auch die Rolle als Zuschauer fiel ihm schwer.

„Ich war nervös und angespannt, obwohl ich selbst gar nicht gespielt habe. Du willst etwas bewirken, kannst es aber nicht.“

Schritt für Schritt zurück

Seit Ende März arbeitet Dardai wieder regelmäßig auf dem Rasen. Gemeinsam mit Reha-Trainer Michele Putaro absolvierte er zunächst individuelles Aufbautraining. Während seines Urlaubs setzte er die Arbeit in Ungarn fort – unterstützt von seinem Vater Pal Dardai.

„Wir haben mit dem VfL genau besprochen, was ich machen kann und was nicht. Und natürlich ist es etwas Besonderes, wenn man mit Papa ein bisschen kicken kann.“ Die Reha verlangte ihm dabei viel Geduld ab.

„Man setzt sich kleine Ziele von Woche zu Woche und versucht, weiterzukommen. Am Anfang sind es kleine Schritte, bis sie dann immer größer werden.“

Nach den langen Monaten abseits des Spielfelds wächst nun die Vorfreude auf den Neustart. Dardai fühlt sich beim VfL bestens aufgehoben und blickt optimistisch auf die kommende Saison.

„Ich fühle mich hier in Wolfsburg richtig wohl. Die Stimmung in der Mannschaft – auch mit den neuen Jungs – ist echt super.“ Sein Ziel formuliert der 20-Jährige klar: „Ich will wieder durchstarten und einfach ein geiles Jahr mit den Jungs erleben.“ Nach einer langen Leidenszeit scheint dieser Wunsch nun Schritt für Schritt näherzurücken.