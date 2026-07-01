Neustart nach dem Double: Lehndorf richtet den Blick nach vorn

– Foto: Jens Grothe

Der Lehndorfer TSV hat eine außergewöhnliche Saison hinter sich. Als Meister und Flutlichtpokalsieger gelang dem Team das Double und der Aufstieg in die Landesliga Braunschweig. Für Co-Trainer Sascha Schaumburg ist der Blick jedoch längst nach vorne gerichtet. Die Vorbereitung beginnt Ende Juni – mit einem klar formulierten Ziel für die neue Spielzeit.

Seine Bewertung fällt entsprechend eindeutig aus. „10/10 als Meister und Flutlichtpokalsieger“, fasst Schaumburg die abgelaufene Spielzeit zusammen.

Der Lehndorfer TSV geht mit viel Selbstvertrauen in die Vorbereitung auf die neue Landesligasaison. Nach dem Gewinn der Meisterschaft und des Flutlichtpokals blickt Co-Trainer Sascha Schaumburg mit großer Zufriedenheit auf die vergangenen Monate zurück.

Am 30. Juni bittet das Trainerteam die Mannschaft erstmals wieder auf den Trainingsplatz. Viel Zeit bis zu den ersten Härtetests bleibt nicht.

Als entscheidenden Faktor für den Erfolg sieht er weniger einzelne Akteure als vielmehr das Kollektiv. „Die Mannschaft als Ganzes ist über sich hinausgewachsen in der vergangenen Saison“, sagt der Co-Trainer und hebt damit die geschlossene Entwicklung des Teams hervor.

Bereits ab dem 7. Juli nimmt der Lehndorfer TSV an einem Freundschaftsturnier der Schiedsrichtervereinigung Braunschweig in Veltenhof teil. Das Turnier soll erste Erkenntnisse über den Leistungsstand des Aufsteigers liefern und den Einstieg in die Vorbereitung begleiten.

Trotz der erfolgreichen Vorsaison formuliert Schaumburg für die kommende Spielzeit ein bewusst realistisches Ziel. Der Aufsteiger möchte sich zunächst in der Landesliga etablieren. „Ganz klar der ungefährdete Klassenerhalt“, beschreibt der Co-Trainer die Zielsetzung.

Für den Kampf um die Spitzenplätze sieht Schaumburg dagegen andere Mannschaften in der Favoritenrolle. „MTV Wolfenbüttel, MTV Gifhorn, Lupo Martini, SC Göttingen 05 und Germania Bleckenstedt werden dort oben sicherlich zu finden sein. Plus eine Überraschungsmannschaft“, prognostiziert er.

Verstärkungen angekündigt

Personell soll sich der Kader ebenfalls noch verändern. Konkrete Namen nennt Schaumburg zwar noch nicht, kündigt aber weitere Verstärkungen an. „Wir haben einige, auch namhafte, Neuzugänge, über die wir zeitnah informieren werden“, erklärt er.

Neben den sportlichen Themen spricht Schaumburg auch strukturelle Herausforderungen im Amateurfußball an. Würde er über die Tagesordnung eines Kreis- oder Bezirkstags entscheiden, stünden für ihn zwei Punkte ganz oben.

„Die wilde Abstiegsregelung und zu kurze Sommerpausen“, nennt Schaumburg als Themen, bei denen er aus seiner Sicht Handlungsbedarf sieht.

Nach einer historischen Saison beginnt für den Lehndorfer TSV damit ein neues Kapitel. Die Euphorie des Doubles ist noch präsent, der Fokus richtet sich jedoch bereits auf die Herausforderungen in der Landesliga – mit dem erklärten Ziel, die Klasse frühzeitig und ohne größere Sorgen zu sichern.