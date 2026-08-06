Neustart nach dem Abstieg beim VfR Übach-Palenberg von Hermann-Josef Siemes · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Nach dem Abstieg aus der Kreisliga A will der VfR Übach-Palenberg (rote Trikots) in der kommenden Spielzeit wieder angreifen. – Foto: Karl-Heinz Hamacher

Fußball-Abteilungsvorsitzender Derya Saglam ist mit Blick auf die nächste Saison zuversichtlich. Und Esad Kundakci hat nach schwerer Verletzung die Rückkehr aufs Spielfeld im Blick.

Beim VfR Übach-Palenberg wird nach dem Abstieg aus der Kreisliga A „neu gestartet, mit anderer Power“, wie Fußball-Abteilungsvorsitzender Derya Saglam betont. Er ist sehr stolz auf die Jungs, die beim VfR geblieben sind. „Sie haben Charakter bewiesen“, lobt er. Mit ihnen sowie jungen Spielern und Verstärkungen – Derya Saglam: „Es sind Jungs, die wollen“ – möchte man in der Kreisliga B 2 eine gute Rolle spielen. „Unter die ersten fünf Mannschaften“ möchte der VfR in dieser Saison schon kommen und auch „so schnell wie möglich wieder in die Kreisliga A“. Der Kader umfasst 22 bis 24 Spieler. In der vergangenen Saison hatte sich der VfR als Aufsteiger in die A-Liga hohe Ziele gesetzt. Doch das funktionierte nicht. „Wir haben auch falsche Entscheidungen getroffen“, gibt der Vorsitzende zu. In der Winterpause hatte man sich von Spielern getrennt, der Trainer hatte aufgehört. In neuer Besetzung sah es zunächst besser aus. Aus den ersten neun Spielen der Rückrunde wurden zehn Punkte geholt. Dann unterlag man dem übermächtigen Tabellenführer und späteren Meister Dynamo Erkelenz mit 0:18. Von da an ging es bergab. In den restlichen fünf Partien reichte es nur noch zu einem Punkt mit 5:30 Toren.

Der Neustart lief gut an. Im ersten Testspiel am vergangenen Sonntag (2:2 gegen den VfR Forst) konnte in der Halbzeitpause ein Komplettwechsel vorgenommen werden. „Ich bin guter Dinge“, sagt der Vorsitzende. Grund für den Optimismus ist auch, dass Esad Kundakci die Rückkehr im Blick hat. Der wichtige Spieler, der 25 Tore zum Aufstieg beigetragen hatte, war durch eine schwere Knieverletzung im letzten Testspiel vor dem Start in die A-Liga 2025 lange Zeit außer Gefecht gesetzt. Derya Saglam rechnet damit, dass Esad Kundakci innerhalb der ersten drei Saisonspiele wieder auf dem Platz steht. „Das ist sehr positiv“, unterstreicht der Vorsitzende. Die zweite Mannschaft hatte nach einer schwierigen Saison vom Rückzug des Nachbarn Rheinland Übach-Palenberg profitiert. Dadurch bleibt das Team in der Kreisliga C. „Wir haben eine Chance bekommen, und die wollen wir nutzen“, betont der Vorsitzende. Man möchte im Tabellenmittelfeld oder etwas weiter oben landen. Bei den Vorhaben bekommen Derya Saglam und die Fußballer prominente Unterstützung. Der Vorsitzende ist mit Sascha Eller, ehemaliger Geschäftsführer und Sportdirektor von Alemannia Aachen, befreundet.