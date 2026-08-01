Neustart nach Absturz: SGE Bedburg-Hau peilt die Spitzengruppe an Vor zwei Jahren begann im IGETEC-Sportpark mit dem Abstieg aus der Fußball-Landesliga der Absturz. Doch die Zeit der schlechten Laune ist vorbei. René van Elten und seine Spieler freuen sich auf den Neustart in der Kreisliga B. So lautet das Ziel. von RP/ Peter Nienhuys · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Bedburg-Hau wird zur kommenden Spielzeit in der Kreisliga B antreten. – Foto: David Zimmer

Hinter der SGE Bedburg-Hau liegen stürmische Zeiten. Der Verein hat die erste Mannschaft aus der Fußball-Bezirksliga zurückgezogen. Verständlicherweise haben das Trainerteam um Bernard Alijaj und das kickende Personal die Konsequenz gezogen und ihre Zelte abgebrochen.

Ab sofort konzentriert sich der Klub, dessen sportlicher Absturz mit dem Abstieg aus der Landesliga vor zwei Jahren begann, auf den Neuanfang in der Kreisliga B. "Wir wollen, dass wieder Ruhe einkehrt und deshalb in der kommenden Saison für positive Schlagzeilen sorgen", sagt der 34-jährige SGE-Coach René van Elten. Kader steht, Vorbereitung läuft auf Hochtouren Seit gut vier Wochen befinden sich die Kicker in der intensiven Vorbereitung mit harter Konditionsarbeit auf die nächste Saison, die am Sonntag, 16. August, mit einem Auswärtsspiel bei Viktoria Goch III startet. 24 Feldspieler und zwei Torhüter – der Kader kann sich schon einmal sehen lassen. Darunter sind die Neuzugänge Milan Stang (SG Keeken-Schanz), die A-Jugendlichen Elias Dußling, Levin Groenewald, Ole Looschelders und Noah Waßer sowie Alexander Kolender (SV Donsbrüggen), der aber bis zum Rückrundenstart verletzt ausfällt. In Arne Schmatz (SV Rindern II) und Moritz Stockfleit (SSV Louisendorf) sind zwei Abgänge zu verzeichnen. „Die Mannschaft, die in der vergangenen Saison noch die Reserve bildete, ist zusammengeblieben, wir haben ein gutes Gerüst. Wir besitzen eine super Mischung aus jüngeren und erfahrenen Spielern im Kader. Der Konkurrenzkampf ist groß, belebt aber das Geschäft", sagt van Elten, der während seiner aktiven Laufbahn beim Uedemer SV und 1. FC Kleve II in der Bezirksliga das Tor hütete.

Mit der derzeitigen Trainingsbeteiligung ist der Trainer trotz der Urlaubszeit sehr zufrieden. "Pro Trainingsabend sind im Schnitt 16 bis 18 Spieler und die zwei Torhüter anwesend", lobt van Elten seine Truppe, die bislang in seinen Augen gut mitzieht. Unterstützung erhält er von seinem Co-Trainer Leon Heuvens sowie von Torwarttrainer Christoph Meyer. „Wir werden in der kommenden Spielzeit viel Ballbesitz gegen tief stehende Gegner haben. Wir müssen deshalb offensive Lösungen finden, dürfen jedoch die Abwehr nicht vernachlässigen", so van Elten. In den bisher absolvierten Vorbereitungsspielen gab es Licht und Schatten. Gegen A-Liga-Aufsteiger SG Kessel-Ho/Ha (1:3) und gegen den SV Spellen (A-Liga Rees/Bocholt, 0:7) setzte es verdiente Niederlagen, danach gab es ein 2:2 gegen den SV Sonsbeck II (A-Liga Moers) und einen 4:2-Erfolg beim B-Ligisten Arminia Kapellen.