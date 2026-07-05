Neustart nach Abstieg: Aus der Landesklasse in die Kreisklasse Kreisoberliga Altmark Ost +++ Der SV Viktoria Uenglingen geht in der neuen Saison ganz unten an den Start von Kevin Gehring · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Tony Schulz

Zwei Jahre nach der Kreismeisterschaft ist das Landeskasse-Kapitel für den SV Viktoria Uenglingen in diesem Sommer zu Enge gegangen. Als Schlusslicht der Landesklasse 1 musste sich Viktoria von der Landesebene verabschieden. Nun steht fest: Für den letztjährigen Landesklasse-Vertreter geht es künftig in der Kreisklasse weiter.

Dies geht aus der Staffeleinteilung des Kreifachverbandes Altmark Ost hervor. In dieser heißt es zur Kreisoberliga: "Der SV Viktoria Uenglingen, der eigentlich als zweiter Absteiger hinzukäme, verzichtet freiwillig auf den Klassenverbleib und tritt künftig in der 1. Kreisklasse an." In dieser waren die Uenglinger zuletzt nach ihrem Neustart zur Spielzeit 2017/18 vertreten. Gleich in der ersten Saison gelang damals der Titelgewinn. Nach zwei Jahren in der Kreisliga und vier Jahren in der Kreisoberliga folgte die Rückkehr in die Landesklasse, in der der Club zuvor bereits viel Jahre ein Stammgast gewesen war. Nun geht es wieder in der Kreisklasse los. Eine FuPa-Anfrage zu den Hintergründen dieser Entscheidung blieb zunächst ohne Erfolg. Der Vorstand werde sich zu gegebener Zeit dazu äußern, heißt es aus Vereinskreisen.

Kreisoberliga Altmark Ost Die Kreisoberliga geht nach dem Verzicht des SV Viktoria Uenglingen nur mit einem Landesklasse-Absteiger - dem Rossauer SV - an den Start. Neben dem Kreismeister SV Eintracht Lüderitz und dem Schlusslicht SV Grieben hat sich auch der Tabellenvorletzte, der SV Heide Klein Schwechten, freiwillig aus dem Oberhauses der östlichen Altmark verabschiedet. Aus der Kreisliga kommen der ASV Weiß-Blau Stendal und Nachrücker SV Rot-Weiß Werben neu dazu. So sieht die Kreisoberliga Altmark Ost in der Saison 2026/27 aus