Neustart mit Wucht: SGV Freiberg vorn, unten brennt’s lichterloh

– Foto: Carsten Trebuth

Am 21. Spieltag der Regionalliga Südwest beginnt nach der Winterpause sofort wieder das große Rechnen – und das große Fühlen. Der SGV Freiberg führt mit 41 Punkten (43:18 Tore) vor Großaspach mit 40 Punkten (60:29), dahinter lauern Mainz 05 II (34), FSV Frankfurt (33) und Sandhausen (33). Unten ist es bitter: Bahlinger SC (11 Punkte) und Schott Mainz (10) stecken tief drin, Alzenau und Balingen stehen bei 16. Mit einem Aufsteiger, zwei Relegationsplätzen nach unten und drei direkten Abstiegsplätzen wird dieser erste Spieltag nach der Pause sofort zum Prüfstein – für Ambitionen und für Nerven.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für die FuPa-Elf der Woche abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---



Dieses Duell riecht nach Offensivlust – und nach der Frage, wer die Pause besser genutzt hat. SV Sandhausen (Absteiger) steht als Fünfter bei 33 Punkten (20 Spiele, 34:36 Tore) und trägt damit eine ungewöhnliche Bilanz: viel Druck nach vorn, aber auch viel Unruhe hinten. FC-Astoria Walldorf ist Achter mit 31 Punkten (20 Spiele, 42:40 Tore) – noch torfreudiger, noch anfälliger, noch wilder. Das Hinspiel am 23.08.25 war ein Schock für Sandhausen: Walldorf – Sandhausen 4:0. Jetzt kommt die Chance zur Antwort. Sandhausen will beweisen, dass die Ambition auf die Spitzenplätze mehr ist als ein Tabellenplatz. Walldorf will zeigen, dass der klare Hinrundensieg kein Ausrutscher war, sondern eine Handschrift.

---



Der Spitzenreiter startet – und mit ihm die Last, Erster zu bleiben. SGV Freiberg führt die Liga an: 41 Punkte, 43:18 Tore, 20 Spiele. SV Eintracht Trier 05 steht als Elfter bei 28 Punkten (35:33 Tore) und damit in einem Bereich, in dem ein guter Auftakt nach der Pause schnell neue Ziele freilegen kann. Das Hinspiel am 23.08.25 war eine Machtdemonstration: Trier – Freiberg 1:4. Für Freiberg ist das die Erinnerung an Durchschlagskraft – und die Verpflichtung, sofort wieder in den Rhythmus zu finden. Für Trier ist es der Stachel, der über den Winter bleibt: ein Heimspiel, das damals aus dem Ruder lief – jetzt die Chance, den Favoriten zumindest ins Grübeln zu bringen.

---

Sa., 21.02.2026, 14:00 Uhr TSV Steinbach Haiger TSV Steinbach Haiger Kickers Offenbach Offenbach 14:00 live PUSH



Hier treffen zwei Teams aufeinander, die dicht beieinander stehen – und dennoch sehr unterschiedliche Gefühle mitbringen. TSV Steinbach Haiger ist Siebter mit 32 Punkten (40:28 Tore), Kickers Offenbach Zwölfter mit 27 Punkten (34:36 Tore). Steinbach wirkt stabil, Offenbach wankt in der Tordifferenz, bleibt aber gefährlich genug, um jedes Spiel zu drehen. Das Hinspiel am 22.08.25 gewann Steinbach auswärts 3:1: Offenbach – Steinbach 1:3. Für Steinbach ist es die Chance, diesen Vorsprung zu bestätigen und den Anschluss an die oberen Plätze zu halten. Für Offenbach ist es der Moment, aus der Erinnerung an die Niederlage Energie zu machen – weil man sonst in einer engen Liga schnell in die falsche Strömung gerät. Hier treffen zwei Teams aufeinander, die dicht beieinander stehen – und dennoch sehr unterschiedliche Gefühle mitbringen. TSV Steinbach Haiger ist Siebter mit 32 Punkten (40:28 Tore), Kickers Offenbach Zwölfter mit 27 Punkten (34:36 Tore). Steinbach wirkt stabil, Offenbach wankt in der Tordifferenz, bleibt aber gefährlich genug, um jedes Spiel zu drehen. Das Hinspiel am 22.08.25 gewann Steinbach auswärts 3:1: Offenbach – Steinbach 1:3. Für Steinbach ist es die Chance, diesen Vorsprung zu bestätigen und den Anschluss an die oberen Plätze zu halten. Für Offenbach ist es der Moment, aus der Erinnerung an die Niederlage Energie zu machen – weil man sonst in einer engen Liga schnell in die falsche Strömung gerät. ---



Ein Traditionsduell, das in der Tabelle wie ein Knotenpunkt wirkt. FSV Frankfurt ist Vierter mit 33 Punkten (32:24 Tore) – nah dran an den Top drei, aber ohne Puffer. KSV Hessen Kassel steht als Zehnter bei 28 Punkten (35:30 Tore) und damit nur wenige Schritte entfernt von den Plätzen, die oben wieder nach Europa klingen – im Regionalliga-Maßstab. Das Hinspiel am 22.08.25 war knapp und schmerzhaft für Kassel: Kassel – FSV Frankfurt 0:1. Frankfurt will den Start nutzen, um den Spitzenreitern sofort wieder Druck zu machen. Kassel weiß: Ein Sieg hier wäre nicht nur Revanche, sondern ein Sprung in Richtung obere Tabellenhälfte. Ein Traditionsduell, das in der Tabelle wie ein Knotenpunkt wirkt. FSV Frankfurt ist Vierter mit 33 Punkten (32:24 Tore) – nah dran an den Top drei, aber ohne Puffer. KSV Hessen Kassel steht als Zehnter bei 28 Punkten (35:30 Tore) und damit nur wenige Schritte entfernt von den Plätzen, die oben wieder nach Europa klingen – im Regionalliga-Maßstab. Das Hinspiel am 22.08.25 war knapp und schmerzhaft für Kassel: Kassel – FSV Frankfurt 0:1. Frankfurt will den Start nutzen, um den Spitzenreitern sofort wieder Druck zu machen. Kassel weiß: Ein Sieg hier wäre nicht nur Revanche, sondern ein Sprung in Richtung obere Tabellenhälfte. ---



Ein Spiel, das nach U23-Tempo gegen Traditionswucht klingt – und nach Punkten, die oben zählen. FSV Mainz 05 II ist Dritter mit 34 Punkten (34:27 Tore), SV Stuttgarter Kickers steht als Neunter bei 29 Punkten (28:30 Tore). Das Hinspiel am 23.08.25 war deutlich: Mainz II – Stuttgarter Kickers 3:0. Für die Kickers ist das die Erinnerung an einen Nachmittag, an dem man keine Antworten fand. Für Mainz II ist es der Beweis, dass man diese Paarung kontrollieren kann – aber die Winterpause nimmt jeder Kontrolle den Automatismus. Wer hier sofort wieder Schärfe findet, kann im Rennen um die Spitze ein Ausrufezeichen setzen. Ein Spiel, das nach U23-Tempo gegen Traditionswucht klingt – und nach Punkten, die oben zählen. FSV Mainz 05 II ist Dritter mit 34 Punkten (34:27 Tore), SV Stuttgarter Kickers steht als Neunter bei 29 Punkten (28:30 Tore). Das Hinspiel am 23.08.25 war deutlich: Mainz II – Stuttgarter Kickers 3:0. Für die Kickers ist das die Erinnerung an einen Nachmittag, an dem man keine Antworten fand. Für Mainz II ist es der Beweis, dass man diese Paarung kontrollieren kann – aber die Winterpause nimmt jeder Kontrolle den Automatismus. Wer hier sofort wieder Schärfe findet, kann im Rennen um die Spitze ein Ausrufezeichen setzen. ---

Sa., 21.02.2026, 14:00 Uhr FC 08 Homburg FC Homburg TSG Balingen TSG Balingen 14:00 live PUSH



Hier treffen zwei Welten aufeinander: oben das Gefühl, dass etwas möglich ist – unten die nackte Angst, dass die Zeit läuft. FC 08 Homburg ist Sechster mit 32 Punkten (40:27 Tore), TSG Balingen (Aufsteiger) steht als 16. bei 16 Punkten (23:49 Tore). Balingen trägt eine schwere defensive Hypothek, Homburg eine starke Offensivbilanz. Das Hinspiel am 23.08.25 war klar: Balingen – Homburg 1:4. Für Homburg geht es darum, den Anschluss nach oben zu halten. Für Balingen ist es ein Spiel, in dem jeder gewonnene Zweikampf wie ein kleiner Schritt raus aus dem Abgrund wirkt – denn bei drei direkten Abstiegsplätzen und zusätzlich zwei Relegationsrängen nach unten ist der Druck kein Gefühl, sondern eine mathematische Drohung. Hier treffen zwei Welten aufeinander: oben das Gefühl, dass etwas möglich ist – unten die nackte Angst, dass die Zeit läuft. FC 08 Homburg ist Sechster mit 32 Punkten (40:27 Tore), TSG Balingen (Aufsteiger) steht als 16. bei 16 Punkten (23:49 Tore). Balingen trägt eine schwere defensive Hypothek, Homburg eine starke Offensivbilanz. Das Hinspiel am 23.08.25 war klar: Balingen – Homburg 1:4. Für Homburg geht es darum, den Anschluss nach oben zu halten. Für Balingen ist es ein Spiel, in dem jeder gewonnene Zweikampf wie ein kleiner Schritt raus aus dem Abgrund wirkt – denn bei drei direkten Abstiegsplätzen und zusätzlich zwei Relegationsrängen nach unten ist der Druck kein Gefühl, sondern eine mathematische Drohung. ---

Sa., 21.02.2026, 14:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz Barockstadt TSV Schott Mainz Schott Mainz 14:00 PUSH



Ein Duell, das nach „Vorsprung sichern“ gegen „Letzte Hoffnung“ klingt. SG Barockstadt Fulda Lehnerz steht als 13. bei 26 Punkten (32:27 Tore) – solide, aber weit entfernt von echter Ruhe. TSV Schott Mainz (Aufsteiger) ist 18. mit 10 Punkten (22:47 Tore) – Schlusslicht, tief im Kampf gegen die direkten Abstiegsplätze. Das Hinspiel am 23.08.25 war torreich und eindeutig: Schott Mainz – Barockstadt 2:4. Barockstadt weiß, dass man diesem Gegner weh tun kann – und dass genau solche Spiele die Basis für den Klassenerhalt sind. Schott Mainz braucht dagegen etwas, das in der Tabelle nicht auftaucht: einen Wendepunkt. Ein Spiel, das nicht wieder nach Gegentoren aussieht, sondern nach Gegenwehr. Ein Duell, das nach „Vorsprung sichern“ gegen „Letzte Hoffnung“ klingt. SG Barockstadt Fulda Lehnerz steht als 13. bei 26 Punkten (32:27 Tore) – solide, aber weit entfernt von echter Ruhe. TSV Schott Mainz (Aufsteiger) ist 18. mit 10 Punkten (22:47 Tore) – Schlusslicht, tief im Kampf gegen die direkten Abstiegsplätze. Das Hinspiel am 23.08.25 war torreich und eindeutig: Schott Mainz – Barockstadt 2:4. Barockstadt weiß, dass man diesem Gegner weh tun kann – und dass genau solche Spiele die Basis für den Klassenerhalt sind. Schott Mainz braucht dagegen etwas, das in der Tabelle nicht auftaucht: einen Wendepunkt. Ein Spiel, das nicht wieder nach Gegentoren aussieht, sondern nach Gegenwehr. ---

Sa., 21.02.2026, 14:00 Uhr Bayern Alzenau Bayern Alzenau Bahlinger SC Bahlinger SC 14:00 PUSH



Das ist eines dieser Spiele, bei denen die Luft im Tabellenkeller spürbar dünner wird. Bayern Alzenau (Aufsteiger) steht als 15. bei 16 Punkten (24:42 Tore), Bahlinger SC ist 17. mit 11 Punkten (18:47 Tore). Beide kämpfen gegen die Abstiegsplätze, Bahlingen bereits mit dem Rücken zur Wand. Das Hinspiel am 23.08.25 gewann Alzenau auswärts 2:1: Bahlingen – Alzenau 1:2. Für Alzenau ist es die Chance, den direkten Konkurrenten auf Distanz zu halten. Für Bahlingen ist es ein Spiel, in dem ein Punkt fast zu wenig wirkt – weil die Tabelle keine Geduld kennt. Das ist eines dieser Spiele, bei denen die Luft im Tabellenkeller spürbar dünner wird. Bayern Alzenau (Aufsteiger) steht als 15. bei 16 Punkten (24:42 Tore), Bahlinger SC ist 17. mit 11 Punkten (18:47 Tore). Beide kämpfen gegen die Abstiegsplätze, Bahlingen bereits mit dem Rücken zur Wand. Das Hinspiel am 23.08.25 gewann Alzenau auswärts 2:1: Bahlingen – Alzenau 1:2. Für Alzenau ist es die Chance, den direkten Konkurrenten auf Distanz zu halten. Für Bahlingen ist es ein Spiel, in dem ein Punkt fast zu wenig wirkt – weil die Tabelle keine Geduld kennt. ---

So., 22.02.2026, 14:00 Uhr SG Sonnenhof Großaspach Großaspach SC Freiburg SC Freiburg II 14:00 live PUSH



Der Zweite gegen den Vierzehnten – und doch ist das kein Spiel, das man einfach abnickt. SG Sonnenhof Großaspach (Aufsteiger) steht als Zweiter bei 40 Punkten und hat mit 60:29 Toren die auffälligste Offensivzahl der Liga. SC Freiburg II ist 14. mit 26 Punkten (41:47 Tore) – ebenfalls torreich, aber mit einer Defensive, die schon viel zugelassen hat. Das Hinspiel am 24.08.25 gewann Großaspach auswärts 4:2: Freiburg II – Großaspach 2:4. Großaspach startet mit dem Ziel, den Spitzenreiter Freiberg unter Druck zu setzen. Freiburg II startet mit dem Wissen, dass man treffen kann – aber dass es gegen diese Großaspacher Wucht nicht reicht, nur mitzuspielen. Hier wird sofort sichtbar, wer nach der Winterpause den Mut zur eigenen Spielidee findet.