Neustart mit Vocks: TuS Bersenbrück bittet zur ersten Einheit Der Oberligist ist in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. von red · Heute, 12:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Reinhard Rehkamp

Beim TuS Bersenbrück hat die Arbeit für die neue Spielzeit begonnen. Zum Auftakt der Sommervorbereitung leitete Neutrainer Hanjo Vocks die erste Trainingseinheit. Neben neuen Eindrücken auf dem Platz rückte dabei auch ein prominenter Neuzugang in den Fokus: Sven Lameyer wechselt vom Regionalliga-Aufsteiger SV Atlas Delmenhorst an die Hase.

Mit der ersten Trainingseinheit hat für den TuS Bersenbrück die Vorbereitung auf die kommende Oberliga-Saison begonnen. Erstmals stand dabei Hanjo Vocks als Cheftrainer auf dem Platz. Der ehemalige Trainer des SC Spelle-Venhaus soll die Mannschaft nach den personellen Veränderungen der vergangenen Wochen neu ausrichten und auf die kommende Spielzeit vorbereiten. Zum Trainingsauftakt begrüßte der Verein mehrere neue Gesichter im Kader. Einer davon ist Innenverteidiger Eduard Cotor, der künftig die Defensive verstärken soll und bereits seine ersten Einheiten im Hasestadion absolvierte.

Lameyer kommt vom Regionalliga-Aufsteiger Für besondere Aufmerksamkeit sorgt die Verpflichtung von Sven Lameyer. Der zentrale Mittelfeldspieler wechselt vom SV Atlas Delmenhorst nach Bersenbrück und bringt die Erfahrung einer erfolgreichen Aufstiegssaison mit. Der 25-Jährige gehörte in Delmenhorst zu den prägenden Akteuren im zentralen Mittelfeld und hatte maßgeblichen Anteil daran, dass Atlas den Sprung in die Regionalliga schaffte. Mit seiner Zweikampfstärke, seiner Präsenz im Zentrum und seinen Führungsqualitäten soll er künftig eine wichtige Rolle im Spiel des TuS übernehmen.