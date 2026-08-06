Neustart mit vielen Fragezeichen

– Foto: Manni Hermes

Die neue Saison der Oberliga Niedersachsen beginnt für Eintracht Braunschweigs U23 mit einem Heimspiel. Gegen den Lüneburger SK Hansa wollen die Braunschweiger nach dem Klassenerhalt den Grundstein für eine ruhigere Spielzeit legen.

Bei der U23 der Eintracht hat sich im Sommer einiges verändert. Nach dem erfolgreichen Klassenerhalt übernahm Uwe Möhrle das Traineramt und soll die Mannschaft nach zwei Jahren im Abstiegskampf wieder im gesicherten Tabellenmittelfeld etablieren.

Die Oberliga Niedersachsen startet in ihre neue Spielzeit. Für Eintracht Braunschweig II beginnt die Saison am Sonntag mit einem Heimspiel gegen den Lüneburger SK Hansa. Beide Mannschaften wollen mit einem Erfolgserlebnis starten und früh Selbstvertrauen für die kommenden Wochen sammeln.

Auch der Kader wurde auf mehreren Positionen angepasst. Neue Spieler sollen frische Impulse setzen, gleichzeitig blieb ein Gerüst erfahrener Oberliga-Akteure erhalten. Die Vorbereitung nutzte Möhrle, um Abläufe einzustudieren und seine Mannschaft an die neue Spielidee heranzuführen. Ergebnisse standen dabei weniger im Vordergrund als die Entwicklung der Mannschaft.

Mit dem Heimspiel gegen Lüneburg beginnt nun der Pflichtspielalltag. Die Partie wird zeigen, wie schnell die neu zusammengestellte Mannschaft die Inhalte der Vorbereitung auf den Ligabetrieb übertragen kann.

Lüneburg will an stabile Vorsaison anknüpfen

Der Lüneburger SK Hansa reist mit dem Ziel nach Braunschweig, den gelungenen Eindruck der vergangenen Spielzeit zu bestätigen. Die Mannschaft gehörte zuletzt zum gesicherten Mittelfeld der Oberliga und will sich auch in der neuen Saison früh von der Abstiegsregion fernhalten.

Zum Saisonauftakt geht es zunächst darum, Stabilität zu entwickeln und möglichst ohne Fehlstart in die Spielzeit zu starten. Gerade in den ersten Wochen gilt es für viele Teams, Neuzugänge zu integrieren und Automatismen unter Wettbewerbsbedingungen zu festigen.

Auch wenn die Tabelle nach dem ersten Spieltag noch wenig Aussagekraft besitzt, könnte der Auftakt richtungsweisend sein. Ein Erfolg würde beiden Mannschaften Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben geben.

Für Eintracht Braunschweig II bietet sich zugleich die Chance, vor heimischem Publikum ein erstes Zeichen zu setzen und den positiven Eindruck der Sommervorbereitung in Zählbares umzuwandeln. Lüneburg hingegen möchte auswärts direkt die ersten Punkte mitnehmen und sich früh in der neuen Saison etablieren.