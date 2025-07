Neustart mit Vernunft – VfL Vierraden nun als Spielgemeinschaft

Abstieg mit Ansage, aber nicht ohne Erkenntnis Nach einem Jahr Landesklasse Nord ist der VfL Vierraden zurück in der Uckermarkliga – und der Weg dorthin war ernüchternd. Trainer Daniel Dietrich spricht offen im FuPa-Teamcheck über eine Saison, die früh den Anschluss verlor: „Wenn man mit einem Abstand wie unserem absteigt, dann ist das in jedem Fall enttäuschend.“ Zwar habe man viele Spiele offen gestaltet, doch mangelnde Chancenverwertung und individuelle Fehler verhinderten Zählbares. „Hinten hatten wir oft katastrophale Aussetzer, welche regelmäßig direkt bestraft wurden.“ Dennoch zieht Dietrich auch positive Schlüsse: „Die Truppe hatte eine gute Stimmung und konnte das Abenteuer Landesklasse Nord trotzdem genießen. Wir konnten uns auf und neben dem Platz weiterentwickeln und wichtige Erkenntnisse für die nächste Saison sammeln.“

Vorbereitung mit Unbekannten

Die Vorbereitung auf die neue Spielzeit ist noch nicht vollständig terminiert. Daniel Dietrich hält sich bewusst bedeckt: „Zum gegenwärtigen Zeitpunkt arbeiten wir noch an einem Highlight für die Vorbereitung, dort sind wir allerdings von äußeren Umständen abhängig.“ Die Devise lautet: Abwarten – und überraschen lassen.

Einzelne Entwicklung mit Strahlkraft

Trotz der enttäuschenden Tabellenlage hat die Mannschaft individuelle Fortschritte gezeigt. „Es gibt einige Spieler, die sich gut entwickeln konnten in der letzten Saison“, sagt Dietrich. Besonders hervorgehoben wird Leo Kraul, der den Sprung in die Landesliga geschafft hat. Auch zwei weitere Spieler haben laut Dietrich Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen geweckt: „Wenn ein Spieler wie Leo Kraul in die Landesliga wechselt, dann hat der Junge in jedem Fall eine gute Saison bei uns abgeliefert.“