Der SSV Strümp will mit frischen Kräften neu durchstarten. – Foto: Daniel Bender

Neustart mit Perspektive: SSV Strümp rüstet sich für neue Saison Drei Zugänge sollen beim SSV Strümp für frischen Schwung sorgen. Verlinkte Inhalte Kreisliga A KE/KRE SSV Strümp

Nach einem soliden sechsten Platz zum Abschluss der Saison 2024/25 in der Kreisliga A blickt der SSV Strümp mit frischem Elan und einer personell leicht veränderten Mannschaft auf die kommende Spielzeit. „Wir haben jetzt einen breiteren Kader mit mehr Qualität“, meint Trainer Mike Hein.

Zur Halbzeit der vergangenen Saison sah es für sein Team noch vielversprechend aus. Die Strümper zeigten gute Leistungen und mischten in der Spitzengruppe mit. Doch in der Rückserie ging die Stabilität verloren. „Wir hatten viele Ausfälle, das konnten wir nicht kompensieren“, sagt Hein. Es sei ein typischer Rückrundenverlauf gewesen: „Wir haben gegen starke Teams wie Kaldenkirchen klar gewonnen – und dann gegen Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel verloren. Es hat die Konstanz gefehlt.“ Am Ende standen 31 Punkte aus der Hinrunde 20 Zählern aus der Rückrunde gegenüber. „Als der Aufstieg außer Reichweite war, fehlten bei einigen ein paar Prozent Motivation“, so Hein, der jedoch keinen Vorwurf macht: „Natürlich will man immer gewinnen – aber das Gefühl, dass es um nichts mehr geht, ist manchmal einfach da.“ Trotz des sechsten Rangs gab es in Strümp keine langen Gesichter. „Klar wäre mehr drin gewesen, aber gemessen an den Umständen war es okay“, so Hein.

Mit neuen Kräften durchstarten Im Sommer hat sich das Gesicht seiner Mannschaft verändert. Drei externe Neuzugänge sollen frischen Schwung bringen: Vom TSV Meerbusch II kommt Yassine Hamouchi, der als erfahrener Sechser für Stabilität im Zentrum sorgen soll. Mit Fatih Cinar, zuletzt ebenfalls beim TSV II aktiv, kehrt ein schneller und torgefährlicher Flügelspieler nach Strümp zurück. Als großes Talent gilt Neuzugang Corey Washington, der aus Hamburg kommt, wo er in der Vorsaison mit 18 Jahren bereits in der Bezirksliga spielte. „Er ist topfit und in der Defensive flexibel einsetzbar“, sagt Hein.