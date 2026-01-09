Neustart mit Perspektive beim SC Lüstringen

Trainingslager als zentraler Baustein

Eine klassische Winterpause im eigentlichen Sinne gibt es beim SC Lüstringen nicht. Der Fokus liegt früh auf der Rückrundenvorbereitung. Vom 6. bis 8. Februar reist die Mannschaft ins Trainingslager – bewusst mit einem doppelten Ansatz.

„Wir gehen vom 06.02. bis 08.02. ins Trainingslager, das für uns ein wichtiger Baustein der Rückrundenvorbereitung ist“, erklärt Co-Trainer Gentrit Bujupi. Neben intensiver sportlicher Arbeit stehe vor allem das Miteinander im Mittelpunkt. Gerade nach dem personellen Umbruch sei es wichtig, „Zeit miteinander zu verbringen, Abläufe zu festigen und als Team noch enger zusammenzuwachsen“.

Zufriedenheit trotz schwieriger Ausgangslage

Der bisherige Saisonverlauf wird intern realistisch eingeordnet. Nach dem Abstieg und einem nahezu vollständigen Neuanfang mit rund 17 neuen Spielern sowie einem neuen Trainerteam ging es zunächst um Stabilisierung. „Angesichts des kompletten Neuanfangs sind wir mit dem bisherigen Saisonverlauf sehr zufrieden“, sagt Bujupi.

Vorrangiges Ziel sei es gewesen, „Ruhe reinzubringen und den freien Fall zu stoppen – das ist uns gelungen“. Schwankungen habe es zwar gegeben, diese seien jedoch einkalkuliert gewesen. Die eigentliche Ernte der Arbeit erwartet das Trainerteam nun in der Rückrunde.

Teamchemie als unerwartete Stärke

Besonders positiv hebt Bujupi den mannschaftlichen Zusammenhalt hervor. „Ganz klar die Teamchemie“, sagt er rückblickend. Selbst ihn habe überrascht, „wie schnell das bei einer komplett neu zusammengestellten Mannschaft funktioniert hat“.

Die Spieler verbrächten nicht nur auf dem Platz Zeit miteinander, sondern auch darüber hinaus. „Das fühlt sich mittlerweile wie eine kleine Familie an und ist eine sehr starke Basis für alles Weitere.“

Trotz der positiven Entwicklung sieht der Co-Trainer weiterhin Handlungsbedarf. Vor allem auf dem Platz seien noch nicht alle Mechanismen gefestigt. „Wir merken noch, dass sich die Abläufe auf dem Platz weiter entwickeln müssen“, so Bujupi.

Neue Spieler, eine neue Spielidee und fehlende gemeinsame Automatismen seien sichtbar. Gleichzeitig betont er: „Genau diese Entwicklungsschritte machen wir gerade, und da bin ich sehr zuversichtlich für die Rückrunde.“

Veränderung im Kader

Für die kommenden Monate gibt sich der SC Lüstringen bewusst zurückhaltend in öffentlichen Zielsetzungen. „Wir richten den Blick ganz bewusst nach innen“, betont Bujupi. Zwar gebe es ein klares Punkteziel, doch stehe nicht die Tabelle im Vordergrund.

Diese sei durch zahlreiche Nachholspiele ohnehin verzerrt. Entscheidend sei vielmehr, „unsere Entwicklung voranzutreiben und vor allem auch junge Spieler auf ihrem Weg im Herrenfußball zu begleiten und zu fördern“.

Personell hat sich im Winter etwas getan. Mit Betim Beluli und Dzenis Sabotic verstärken zwei Neuzugänge den Kader. Beide würden „menschlich wie sportlich sehr gut zu uns passen“ und könnten der Mannschaft „sofort weiterhelfen“. Gleichzeitig muss der Verein einen Abgang verkraften: Dion Ashani wechselt zum SV Kosovo. „Das ist für uns sowohl sportlich als auch menschlich ein Verlust“, sagt Bujupi, verbunden mit besten Wünschen für den weiteren Weg des Spielers.

Einschätzung zur Liga

Ein klares Machtgefüge sieht der Co-Trainer in der Kreisliga nicht. Zwar habe sich Hilter bislang etwas abgesetzt und gehe „als Favorit ins Rennen“, doch dahinter sei vieles offen. Sowohl im Kampf um die Spitzenplätze als auch im Tabellenkeller rechnet Bujupi mit Spannung „bis zum Saisonende“.