Neustart mit neuem Trainer

Die Vorbereitung begann bereits am 29. Juni und bringt nicht nur Testspiele, sondern mit einem Teambuilding-Tag auf dem Bolzcourt in Korbach auch neue Impulse für den Zusammenhalt. Ziel ist es, eine veränderte Mannschaft zu formen, in der junge Spieler integriert werden und eine neue Struktur entsteht. „Eine konkrete Tabellenplatzierung ist zweitrangig. Aber wir wollen zeigen, dass wir aus zwei Jahren Gruppenliga die richtigen Lehren gezogen haben“, so Lehmann.

Besonders verlässlich präsentierten sich in der Vorsaison Leon Herwig und Johannes Posev, der mit sechs Treffern auch Torgefahr bewies. Benedikt Kaiser überzeugte mehrfach und wurde zu Recht in die Elf der Woche berufen – ein Trend, den er laut Verein gerne bestätigen darf.