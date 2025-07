Neustart mit klarer Kante

Trainingsauftakt war am 1. Juli. Die Vorbereitung ist mit Testspielen gegen Hofgeismar (6.7.), Immenhausen II (13.7.) und Ziegenhagen (20.7.) gut strukturiert. Das erste Pflichtspiel steht am 27. Juli im Kreispokal gegen Tuspo Waldau an. Ein Fokus liegt dabei auf der Entwicklung der mannschaftlichen Geschlossenheit, die in der letzten Saison gefehlt habe. „Das Sportliche soll wieder im Vordergrund stehen“, fordert Knop.

Für das Ziel, im Aufstiegsrennen mitzumischen, setzt der VfL auch auf neue Impulse: Fabian Sauer (TSV Wolfsanger II), Nils Weichbrodt (Comeback nach langer Pause, zuletzt Tuspo Guxhagen) und Jugendspieler Joshua Krug (JSG Calden/Grebenstein) stoßen zum Kader. Darüber hinaus nimmt der Verein wieder eine 2. Mannschaft ins Rennen – eine spannende Entwicklung, die zusätzliche Breite bringen soll.