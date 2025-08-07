Neustart mit klarer Ausrichtung an der Pottkuhle

– Foto: Horst Vogler

Der VfV 06 Hildesheim startet am Sonntag mit einem Heimspiel gegen den Vorjahresdritten Atlas Delmenhorst in die neue Oberliga-Saison – und der Verein hat sich für die Spielzeit 2025/26 einiges vorgenommen. Mit einem gezielten Umbruch im Kader und einer klaren strategischen Ausrichtung will die Domstadtelf sportlich angreifen und zugleich die eigene Identität stärken.

„Wir wollen im oberen Bereich der Tabelle mitspielen – und wir wollen unsere Fans mit Einsatz, Leidenschaft und Teamgeist begeistern“, erklärt Sportvorstand Omar Fahmy in einem ausführlichen Vorwort zum Saisonstart. Die Domstadtelf soll als Team auftreten, das sich mit Stadt und Verein identifiziert und auf dem Platz ehrliche Arbeit zeigt. In der Sommerpause wurde der Kader deutlich verjüngt und in der Breite verbessert. Ziel sei es, eine Mischung aus frischem Ehrgeiz und verlässlicher Substanz zu schaffen – eine Basis, die sportlichen Erfolg ebenso ermöglichen soll wie die individuelle Entwicklung junger Spieler. Der Fokus liegt dabei nicht allein auf Ergebnissen, sondern auch auf der Weiterentwicklung der Strukturen.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Nachwuchsbereich. Die sportliche Leitung will in den kommenden Jahren die Durchlässigkeit zwischen U19, U17 und Herrenbereich deutlich erhöhen. „Wir wollen jungen Talenten eine echte Perspektive bieten – inhaltlich und personell“, so Fahmy. Dies umfasst sowohl gezielte Förderung als auch strukturelle Stärkung der Nachwuchsarbeit im Verein. Darüber hinaus soll der VfV 06 weiterhin ein Ort der Gemeinschaft und des Miteinanders sein. Die Vereinsführung sieht den Klub nicht nur als sportliche Plattform, sondern auch als gesellschaftliches Bindeglied – offen für Spielerinnen und Spieler, Trainer:innen, Ehrenamtliche und Fans gleichermaßen.