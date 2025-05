Neustart mit acht Zugängen bei Sparta Bilk

Zum ganz großen Wurf wird es für die DJK Sparta Bilk in dieser Saison nicht mehr reichen. Drei Spieltage vor Schluss hat sich der Aufstiegszug ohne die drittplatzierte Elf von der Fährstraße in Bewegung gesetzt. Dennoch darf sich Marcel Krüger anerkennend auf die eigene Schulter klopfen. Denn mit der Verpflichtung von Marco Meyer tätigte Bilks Sportlicher Leiter im vergangenen Sommer den „Deal des Jahres“.

Ob Marcel Krüger auch in der anstehenden Transferperiode ein derart glückliches Händchen hat, wird sich erst zeigen, wenn es in der kommenden Saison wieder ernst wird. Doch die acht Zugänge, die Sparta für die kommende Saison bereits verpflichtet hat, sind zumindest vielversprechend. Gleich fünf Akteure kommen vom im Komplettzerfall befindlichen Landesligisten VfB 03 Hilden II. Mit dem torgefährlichen Tim Tiefenthal (13 Saisontore), Techniker Paul Hoffmeister, Alexander Schnittert und dem aktuell verletzten Moritz Holz standen vier von ihnen in dieser Spielzeit in mindestens zehn Partien für den VfB auf dem Platz. Eher sporadisch zum Einsatz kam Gianluca De Meo. Doch der einstige Regionalligaspieler (VfL Bochum II) will sich im Sommer mit 31 Jahren noch einmal fit machen. „Wir bekommen auf jeden Fall Qualität dazu“, sagt Trainer Jörn Heimann, der sich auch über den neuen Torhüter Dario Ljubic (Ratingen 04/19), Mittelfeldmann Marcel Kachnowski (SC Reusrath) und einen jungen Torjäger aus dem Neusser Raum freuen darf.

Auf der anderen Seite muss Sparta aber auch schmerzhafte Abgänge verkraften. Denn mit Kapitän Adnan Hotic, Offensivmann Ayoub Alaiz und Linksverteidiger Florian Gnida gehen drei unumstrittene Stammkräfte von Bord. Während sich Alaiz und Gnida dem Vernehmen nach im Doppelpack einem Ligarivalen anschließen werden, ist das Ziel von Hotic noch nicht bekannt. „Alle drei haben sich bei Sparta ein Standing erarbeitet und hinterlassen Lücken. Auch in der Kabine werden wir uns neu sortieren und eine ganz neue Hierarchie bilden müssen“, erklärt Heimann.