Neustart misslingt

Zum ersten A-Klassen-Spiel seit 4459 Tagen empfing der TSV zum Rundenauftakt die ambitionierte Spielgemeinschaft aus Burbach/Pfaffenrot am Mühlenweg. Aufgrund mehrerer verletzungs- und urlaubsbedingter Ausfälle musste Coach Bernecker selbst von Anfang an ran, außerdem bot er mit Calvin Fuchs zwischen den Pfosten sowie Sebastian Karle und Gerrit Büchele gleich drei Neuzugänge in seiner Startformation auf. Bei brütender Hitze überließen die Gäste dem TSV ähnlich wie der FV Liedolsheim im Pokal das Spiel und lauerten auf Fehler, von denen ihnen zwei eklatante für den ersten Auswärtsdreier reichen sollten. Zunächst kam die neu formierte TSV-Elf aber gut ins Spiel und ging bereits nach acht Minuten in Führung. Erismann leitete ein, Baier sorgte in seinem 100. Pflichtspiel für Grün-Weiß für die Vorlage und Rapp schrieb am langen Pfosten zum 1:0 an. Seltsamerweise brachte die Führung nicht die gewünschte Sicherheit und man ließ den Gegner mit zunehmender Spieldauer besser in die Partie kommen. Vogel vergab nach einer guten Viertelstunde noch knapp, während sich Fuchs im Kasten bei einem Distanzschuss von SpG-Kapitän Dirrler das erste Mal beweisen durfte (35.). Auf der Gegenseite verzog Baier knapp (42.), bevor ein unnötiges Foulspiel im eigenen Strafraum den Gästen die Chance zum Ausgleich ermöglichte. Vogel ließ sich nicht zweimal bitten und verwandelte souverän vom Punkt zum 1:1-Pausenstand (45.+1).

Nach der Halbzeitpause kam der TSV mit neuem Schwung zurück aus der Kabine und erspielte sich prompt die erste Möglichkeit, wobei Bücheles Abschluss SpG-Schlussmann Nickles vor keine größeren Probleme stellte. Im TSV-Kasten parierte Fuchs stark gegen Vogel (52.), doch auch Nickles stand seinem Gegenüber im direkten Gegenzug bei einer Doppelchance von Balzer und Rapp in nichts nach. In der Folge zeichnete sich Fuchs bei zwei Glaser-Freistößen aus, die er jeweils zur Ecke lenkte (62./64.). Die Gästeführung fiel dann durch ein Auerbacher Eigentor nach Angriff über die linke Offensivseite der SpG (77.). Zwar warfen die Mannen um ihren Spielertrainer Dome Bernecker in der verbleibenden Zeit nochmal alles nach vorne, doch wie so oft fehlte die Durchschlagskraft im letzten Drittel. Erst in der Schlussminute hatte Felix Rapp mit einem abgefälschten Abschluss die Möglichkeit zum Ausgleich und auch die folgenden beiden Ecken kamen gefährlich in den Sechzehner, zu einem weiteren Torerfolg reichte das allerdings nicht. So schlägt sich der TSV in seinem ersten A-Klassen-Spiel nach dem Abstieg förmlich selbst und wird in den nächsten Wochen eine Schippe drauflegen müssen, um für die ersten Erfolgserlebnisse zu sorgen.