Neustart in Frankreich: Dino Toppmöller übernimmt den RC Lens Rund fünf Monate nach seiner Entlassung bei Eintracht Frankfurt hat Dino Toppmöller eine neue, hochkarätige Herausforderung im europäischen Spitzenfußball angenommen. Der 45-jährige Fußballlehrer wurde am Dienstag offiziell als neuer Cheftrainer des französischen Traditionsklubs RC Lens vorgestellt. Toppmöller unterschrieb bei den Nordfranzosen einen Zweijahresvertrag, der ihn bis zum 1. Juli 2028 an den Verein bindet. von Gerd Jung · Heute, 11:29 Uhr · 0 Leser

– Foto: IMAGO / Passion2Press

Für den gebürtigen Saarländer ist es die Rückkehr auf die ganz große Bühne: Lens spielte eine herausragende Saison in der Ligue 1 und sicherte sich hinter dem Serienmeister Paris Saint-Germain sensationell den zweiten Tabellenplatz. Damit startet Toppmöller mit seinem neuen Team in der kommenden Saison direkt in der Champions League.

Für den gebürtigen Saarländer ist es die Rückkehr auf die ganz große Bühne: Lens spielte eine herausragende Saison in der Ligue 1 und sicherte sich hinter dem Serienmeister Paris Saint-Germain sensationell den zweiten Tabellenplatz. Damit startet Toppmöller mit seinem neuen Team in der kommenden Saison direkt in der Champions League. Toppmöller galt in Frankreich schon seit Wochen als Favorit auf den Posten und soll nach Medienberichten namhaften Konkurrenten abgesagt haben – darunter dem Ligakonkurrenten OGC Nizza sowie Angeboten aus der englischen Premier League und Saudi-Arabien.

Dass die Wahl der Verantwortlichen in Lens auf den Deutschen fiel, hat handfeste Gründe. Sportdirektor Jean-Louis Leca sparte bei der Präsentation nicht mit Lob: „Dino hat genau das Profil, das wir gesucht haben. Er ist ein Trainer, der bereits 45 Europapokalspiele geleitet hat, die Champions League kennt, mehrere Sprachen einschließlich Französisch spricht und den Ruf genießt, junge Spieler besser zu machen.“ Die Verpflichtung Toppmöllers ist Teil eines bemerkenswerten, internationalen Trainer-Rochade. Beim RC Lens folgt er auf den Franzosen Pierre Sage. Dieser hatte den Verein um Vertragsauflösung gebeten, um seinerseits nach England zu Crystal Palace zu wechseln. Bei den Londonern wiederum übernimmt Sage den Posten von Oliver Glasner – genau jenem Mann, den Dino Toppmöller im Sommer 2023 auch schon bei Eintracht Frankfurt beerbt hatte.