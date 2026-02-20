Neustart in Franken: Böckingen vorn, Kellerduelle sofort heiß

---

So., 22.02.2026, 14:30 Uhr TSV Erlenbach Erlenbach Sportfreunde Untergriesheim U´griesheim 14:30 PUSH

Für TSV Erlenbach beginnt die Rückrunde mit dem Gefühl, dass der Winter keine Pause, sondern nur ein kurzes Atemholen war. Erlenbach ist 15. mit 12 Punkten aus 15 Spielen (16:42 Tore) – das ist nicht nur ein Tabellenplatz, das ist Alarm. Sportfreunde Untergriesheim (Aufsteiger) stehen als 8. bei 22 Punkten aus 14 Spielen (29:28 Tore) und haben sich im Mittelfeld festgebissen. Das Hinspiel am 24.08.25 gewann Untergriesheim 2:0. Für Erlenbach ist das die offene Rechnung – und die Chance, zu zeigen, dass man im Keller nicht nur leidet, sondern sich wehrt. Untergriesheim wiederum weiß: Gerade solche Spiele gegen unten sind gefährlich, weil der Gegner oft alles in jeden Zweikampf wirft.

---

So., 22.02.2026, 14:30 Uhr SV Wachbach SV Wachbach Sportfreunde Lauffen Lauffen 14:30 PUSH



Hier trifft ein Team aus der unteren Hälfte auf eine Mannschaft aus der Spitzengruppe – und die Zahlen machen die Dramatik deutlich. SV Wachbach ist 11. mit 16 Punkten aus 15 Spielen (21:37 Tore), Sportfreunde Lauffen stehen Dritter mit 28 Punkten aus 14 Spielen (33:16 Tore). Das Hinspiel am 24.08.25 war klar: Lauffen – Wachbach 3:0. Wachbach braucht nach der Pause dringend ein Zeichen, weil die Gegentore drücken und die Abstiegszone näher ist, als es ein Platz im Mittelfeld suggeriert. Lauffen startet mit dem Anspruch, die Top zwei nicht aus dem Blick zu verlieren – und weiß: Ein Ausrutscher gegen unten kostet in dieser engen Liga sofort Boden.

---



Ein Spiel zwischen dem Wunsch nach Stabilität und dem Druck, endlich wieder zu punkten. SGM Mulfingen/Hollenbach (Aufsteiger) ist 10. mit 16 Punkten aus 14 Spielen (28:34 Tore) – ein Platz, der noch nicht sicher ist. FC Union Heilbronn steht als Vierter bei 28 Punkten (15 Spiele, 29:19 Tore) und gehört zur Verfolgergruppe. Das Hinspiel am 24.08.25 endete 0:1 aus Sicht von Mulfingen/Hollenbach: Union Heilbronn – Mulfingen/Hollenbach 1:0. Für den Aufsteiger ist das die Erinnerung, wie knapp man schon dran war. Für Union ist es der Auftrag, auch auswärts wieder diese knappe Effizienz zu finden, die in der Hinrunde gereicht hat. ---



Ein direktes Duell im oberen Mittelfeld, das nach Aufstiegsrennen schmeckt – weil beide nahe dran sind. FSV Schwaigern ist Fünfter mit 27 Punkten aus 14 Spielen (39:21 Tore), FSV Friedrichshaller SV steht als Siebter bei 23 Punkten aus 14 Spielen (31:21 Tore). Das Hinspiel am 24.08.25 war ein deutliches Signal: Friedrichshaller SV – Schwaigern 3:0. Für Schwaigern ist das die schmerzhafte Erinnerung an einen bitteren Start – und jetzt die Chance, zu Hause eine Antwort zu liefern. Friedrichshall reist mit dem Wissen an, dass man Schwaigern schon einmal komplett entwaffnet hat. Genau das macht dieses Spiel so geladen: Wer hier gewinnt, bleibt oben dran. ---



Ein Kellerduell mit klarer Ansage: Wer hier verliert, verliert mehr als Punkte. SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim ist Schlusslicht, 16. mit 8 Punkten aus 14 Spielen (20:39 Tore). SG Sindringen/Ernsbach steht 12. mit 13 Punkten aus 14 Spielen (18:27 Tore). Das Hinspiel am 24.08.25 war deutlich: Sindringen/Ernsbach – Markelsheim/Elpersheim 3:0. Für Markelsheim/Elpersheim ist das eine schwere Hypothek – und zugleich der Moment, in dem man zeigen muss, dass man nicht abreißt. Sindringen/Ernsbach weiß: Ein Sieg würde Abstand schaffen, ein Fehler würde den Abstiegskampf noch enger, noch nervöser machen. ---



Der Tabellenführer startet – und spürt den Atem von Aramäer Heilbronn im Nacken. TG Böckingen ist Erster mit 32 Punkten aus 15 Spielen (41:17 Tore). SG Stetten/Kleingartach steht 13. mit 13 Punkten aus 15 Spielen (22:36 Tore) und damit in der Zone, in der jedes Spiel nach Abstiegskampf aussieht. Das Hinspiel am 24.08.25 gewann Böckingen auswärts 3:1: Stetten/Kleingartach – Böckingen 1:3. Böckingen will die Spitze verteidigen und darf sich keinen Fehlstart erlauben. Stetten/Kleingartach braucht dagegen jeden Punkt, um nicht tiefer in den Sog zu geraten – und weiß, wie hart Böckingen zuschlagen kann. ---



Hier geht es um die Frage, ob ein Team oben dranbleibt – und ein anderes sich aus der Gefahrenzone arbeitet. TSV Pfedelbach ist Sechster mit 27 Punkten aus 15 Spielen (31:25 Tore) und damit in Schlagdistanz zur Spitzengruppe. TSV Neuenstein (Aufsteiger) ist 14. mit 12 Punkten aus 14 Spielen (25:39 Tore) – gefährlich nah an den Abstiegsplätzen. Das Hinspiel am 24.08.25 gewann Pfedelbach auswärts 1:0: Neuenstein – Pfedelbach 0:1. Für Neuenstein ist das die Erinnerung, wie knapp es sein kann – und der Auftrag, zu Hause oder auswärts endlich wieder Zählbares zu holen. Pfedelbach will dagegen beweisen, dass man auch nach der Pause diese knappe Siegermentalität behält. ---

So., 22.02.2026, 15:00 Uhr Aramäer Heilbronn Aramäer HN TSV Botenheim Botenheim 15:00 PUSH



Ein Spiel mit klarer Statik: oben gegen Mitte – aber mit der Gefahr, dass Selbstverständlichkeit bestraft wird. Aramäer Heilbronn ist Zweiter mit 31 Punkten (15 Spiele, 44:14 Tore) und hat die beste Defensive der Spitzengruppe, gleichzeitig eine wuchtige Offensive. TSV Botenheim (Aufsteiger) steht 9. mit 20 Punkten aus 15 Spielen (32:44 Tore) – torreich, aber anfällig. Das Hinspiel am 24.08.25 war ein Statement: Botenheim – Aramäer Heilbronn 1:6. Aramäer will den Druck auf Böckingen hochhalten und darf keine Punkte verschenken. Botenheim reist mit der bitteren Erinnerung an sechs Gegentore an – und mit dem einzigen Ausweg, den der Fußball lässt: diesmal länger standhalten, diesmal die offene Flanke schließen, diesmal selbst gefährlich werden.