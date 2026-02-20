 2026-02-20T07:39:22.130Z

Allgemeines

Neustart in Franken: Böckingen vorn, Kellerduelle sofort heiß

Bezirksliga Franken: Die Übersicht aller Partien des 16. Spieltags

Am 16. Spieltag der Bezirksliga Franken rollt nach der Winterpause endlich wieder der Ball – und die Tabelle ist so eng, dass jede Minute nach Entscheidung riecht. TG Böckingen führt mit 32 Punkten (41:17 Tore) knapp vor Aramäer Heilbronn mit 31 Punkten (44:14). Dahinter lauern Sportfreunde Lauffen (28 Punkte aus 14 Spielen) und FC Union Heilbronn (28), während unten Markelsheim/Elpersheim (8), Erlenbach (12) und Neuenstein (12) sofort unter Druck stehen. Mit einem Aufsteiger, einem Relegationsplatz nach oben, einem Relegationsplatz nach unten und drei Absteigern gibt es nach der Pause keine Schonfrist – und die Hinspiele liefern zu jeder Partie eine klare Erinnerung.

So., 22.02.2026, 14:30 Uhr
TSV Erlenbach
TSV ErlenbachErlenbach
Sportfreunde Untergriesheim
Sportfreunde UntergriesheimU´griesheim
14:30

Für TSV Erlenbach beginnt die Rückrunde mit dem Gefühl, dass der Winter keine Pause, sondern nur ein kurzes Atemholen war. Erlenbach ist 15. mit 12 Punkten aus 15 Spielen (16:42 Tore) – das ist nicht nur ein Tabellenplatz, das ist Alarm. Sportfreunde Untergriesheim (Aufsteiger) stehen als 8. bei 22 Punkten aus 14 Spielen (29:28 Tore) und haben sich im Mittelfeld festgebissen. Das Hinspiel am 24.08.25 gewann Untergriesheim 2:0. Für Erlenbach ist das die offene Rechnung – und die Chance, zu zeigen, dass man im Keller nicht nur leidet, sondern sich wehrt. Untergriesheim wiederum weiß: Gerade solche Spiele gegen unten sind gefährlich, weil der Gegner oft alles in jeden Zweikampf wirft.
So., 22.02.2026, 14:30 Uhr
SV Wachbach
SV WachbachSV Wachbach
Sportfreunde Lauffen
Sportfreunde LauffenLauffen
14:30

Hier trifft ein Team aus der unteren Hälfte auf eine Mannschaft aus der Spitzengruppe – und die Zahlen machen die Dramatik deutlich. SV Wachbach ist 11. mit 16 Punkten aus 15 Spielen (21:37 Tore), Sportfreunde Lauffen stehen Dritter mit 28 Punkten aus 14 Spielen (33:16 Tore). Das Hinspiel am 24.08.25 war klar: Lauffen – Wachbach 3:0. Wachbach braucht nach der Pause dringend ein Zeichen, weil die Gegentore drücken und die Abstiegszone näher ist, als es ein Platz im Mittelfeld suggeriert. Lauffen startet mit dem Anspruch, die Top zwei nicht aus dem Blick zu verlieren – und weiß: Ein Ausrutscher gegen unten kostet in dieser engen Liga sofort Boden.

So., 22.02.2026, 14:30 Uhr
SGM Mulfingen/Hollenbach
SGM Mulfingen/HollenbachSGM Mulfingen/Hollenbach
FC Union Heilbronn
FC Union HeilbronnFC Heilbronn
14:30live

Ein Spiel zwischen dem Wunsch nach Stabilität und dem Druck, endlich wieder zu punkten. SGM Mulfingen/Hollenbach (Aufsteiger) ist 10. mit 16 Punkten aus 14 Spielen (28:34 Tore) – ein Platz, der noch nicht sicher ist. FC Union Heilbronn steht als Vierter bei 28 Punkten (15 Spiele, 29:19 Tore) und gehört zur Verfolgergruppe. Das Hinspiel am 24.08.25 endete 0:1 aus Sicht von Mulfingen/Hollenbach: Union Heilbronn – Mulfingen/Hollenbach 1:0. Für den Aufsteiger ist das die Erinnerung, wie knapp man schon dran war. Für Union ist es der Auftrag, auch auswärts wieder diese knappe Effizienz zu finden, die in der Hinrunde gereicht hat.

So., 22.02.2026, 14:30 Uhr
FSV Schwaigern
FSV SchwaigernSchwaigern
FSV Friedrichshaller SV
FSV Friedrichshaller SVFriedrichsh.
14:30

Ein direktes Duell im oberen Mittelfeld, das nach Aufstiegsrennen schmeckt – weil beide nahe dran sind. FSV Schwaigern ist Fünfter mit 27 Punkten aus 14 Spielen (39:21 Tore), FSV Friedrichshaller SV steht als Siebter bei 23 Punkten aus 14 Spielen (31:21 Tore). Das Hinspiel am 24.08.25 war ein deutliches Signal: Friedrichshaller SV – Schwaigern 3:0. Für Schwaigern ist das die schmerzhafte Erinnerung an einen bitteren Start – und jetzt die Chance, zu Hause eine Antwort zu liefern. Friedrichshall reist mit dem Wissen an, dass man Schwaigern schon einmal komplett entwaffnet hat. Genau das macht dieses Spiel so geladen: Wer hier gewinnt, bleibt oben dran.

So., 22.02.2026, 14:30 Uhr
SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim
SGM TSV Markelsheim/SV ElpersheimSGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim
SG Sindringen/Ernsbach
SG Sindringen/ErnsbachSG Sindr/Er.
14:30

Ein Kellerduell mit klarer Ansage: Wer hier verliert, verliert mehr als Punkte. SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim ist Schlusslicht, 16. mit 8 Punkten aus 14 Spielen (20:39 Tore). SG Sindringen/Ernsbach steht 12. mit 13 Punkten aus 14 Spielen (18:27 Tore). Das Hinspiel am 24.08.25 war deutlich: Sindringen/Ernsbach – Markelsheim/Elpersheim 3:0. Für Markelsheim/Elpersheim ist das eine schwere Hypothek – und zugleich der Moment, in dem man zeigen muss, dass man nicht abreißt. Sindringen/Ernsbach weiß: Ein Sieg würde Abstand schaffen, ein Fehler würde den Abstiegskampf noch enger, noch nervöser machen.

So., 22.02.2026, 14:30 Uhr
TG Böckingen
TG BöckingenTG Böckingen
SG Stetten/Kleingartach
SG Stetten/KleingartachStetten/Kl.
14:30

Der Tabellenführer startet – und spürt den Atem von Aramäer Heilbronn im Nacken. TG Böckingen ist Erster mit 32 Punkten aus 15 Spielen (41:17 Tore). SG Stetten/Kleingartach steht 13. mit 13 Punkten aus 15 Spielen (22:36 Tore) und damit in der Zone, in der jedes Spiel nach Abstiegskampf aussieht. Das Hinspiel am 24.08.25 gewann Böckingen auswärts 3:1: Stetten/Kleingartach – Böckingen 1:3. Böckingen will die Spitze verteidigen und darf sich keinen Fehlstart erlauben. Stetten/Kleingartach braucht dagegen jeden Punkt, um nicht tiefer in den Sog zu geraten – und weiß, wie hart Böckingen zuschlagen kann.

So., 22.02.2026, 14:30 Uhr
TSV Pfedelbach
TSV PfedelbachPfedelbach
TSV Neuenstein
TSV NeuensteinTSV Neuenst.
14:30live

Hier geht es um die Frage, ob ein Team oben dranbleibt – und ein anderes sich aus der Gefahrenzone arbeitet. TSV Pfedelbach ist Sechster mit 27 Punkten aus 15 Spielen (31:25 Tore) und damit in Schlagdistanz zur Spitzengruppe. TSV Neuenstein (Aufsteiger) ist 14. mit 12 Punkten aus 14 Spielen (25:39 Tore) – gefährlich nah an den Abstiegsplätzen. Das Hinspiel am 24.08.25 gewann Pfedelbach auswärts 1:0: Neuenstein – Pfedelbach 0:1. Für Neuenstein ist das die Erinnerung, wie knapp es sein kann – und der Auftrag, zu Hause oder auswärts endlich wieder Zählbares zu holen. Pfedelbach will dagegen beweisen, dass man auch nach der Pause diese knappe Siegermentalität behält.

So., 22.02.2026, 15:00 Uhr
Aramäer Heilbronn
Aramäer HeilbronnAramäer HN
TSV Botenheim
TSV BotenheimBotenheim
15:00

Ein Spiel mit klarer Statik: oben gegen Mitte – aber mit der Gefahr, dass Selbstverständlichkeit bestraft wird. Aramäer Heilbronn ist Zweiter mit 31 Punkten (15 Spiele, 44:14 Tore) und hat die beste Defensive der Spitzengruppe, gleichzeitig eine wuchtige Offensive. TSV Botenheim (Aufsteiger) steht 9. mit 20 Punkten aus 15 Spielen (32:44 Tore) – torreich, aber anfällig. Das Hinspiel am 24.08.25 war ein Statement: Botenheim – Aramäer Heilbronn 1:6. Aramäer will den Druck auf Böckingen hochhalten und darf keine Punkte verschenken. Botenheim reist mit der bitteren Erinnerung an sechs Gegentore an – und mit dem einzigen Ausweg, den der Fußball lässt: diesmal länger standhalten, diesmal die offene Flanke schließen, diesmal selbst gefährlich werden.

