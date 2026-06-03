Neustart in der Kreisliga A

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Die SG Aulatal zieht ihre erste Mannschaft aus der Gruppenliga Fulda zurück und wird in der kommenden Saison in der Kreisliga A neu beginnen.

Auslöser sind nach Angaben des Vereins zahlreiche Abgänge, die sowohl die Breite als auch die sportliche Substanz des Kaders betreffen. Nach Informationen der HNA stehen mindestens acht Spieler vor dem Abschied – darunter mehrere Stammkräfte; weitere könnten folgen. Konsequenz der Entscheidung: Die Erste startet künftig in der A-Liga, die Reserve in der Kreisliga B.

Auch die bereits angekündigte Lösung auf der Trainerbank ist hinfällig: Enis Adrovic wird das Amt nicht antreten, weil sich die Rahmenbedingungen seit der Winter-Vereinbarung grundlegend verändert hätten. Die SG Aulatal beendet damit ein Kapitel, das 2024 im Verbandsliga-Aufstieg seinen Höhepunkt hatte – und setzt nun auf einen Neuaufbau im Unterbau.