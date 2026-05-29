Neustart in der Führung Jonas Boldt übernimmt bei Hannover 96 von red · Heute, 07:24 Uhr · 0 Leser

– Foto: Roland Schäfer | #inkogni

Hannover 96 hat die wichtigste Personalentscheidung für die sportliche Zukunft getroffen. Jonas Boldt wird neuer Geschäftsführer Sport und übernimmt ab dem 1. Juni die Verantwortung für die Profimannschaft sowie die 96-Akademie.

Nach wochenlangen Spekulationen herrscht Klarheit: Jonas Boldt wird neuer Geschäftsführer Sport bei Hannover 96. Der 44-Jährige erhält einen Vertrag bis zum 31. Mai 2029 und bildet künftig gemeinsam mit dem kaufmännischen Geschäftsführer Henning Bindzus die Spitze der Hannover 96 GmbH & Co. KGaA. Mit der Verpflichtung des langjährigen Bundesliga-Managers holen die Niedersachsen einen der erfahrensten Sportfunktionäre des deutschen Fußballs nach Hannover. Boldt arbeitete zwischen 2007 und 2019 bei Bayer 04 Leverkusen, zunächst im Scouting, später als Sportmanager und Sportdirektor. Anschließend verantwortete er von 2019 bis 2024 als Sportvorstand die sportlichen Geschicke des Hamburger SV.

Klare Entscheidung für Erfahrung und Strategie Der für die Besetzung zuständige Aufsichtsrat sprach sich einstimmig für die Verpflichtung aus. Ralf Nestler, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Hannover 96 Management GmbH, verwies auf die langjährige Arbeit des neuen Sportgeschäftsführers: „Mit Jonas Boldt haben wir einen Geschäftsführer Sport gewonnen, der an seinen bisherigen Stationen die sportliche Entwicklung von Klubs immer über Jahre verantwortet und nachhaltig gestaltet hat.“ Auch Aufsichtsratsmitglied Gregor Baum betonte die strategische Komponente der Personalie. Man habe bewusst nach einer Persönlichkeit gesucht, die sportliche Kompetenz mit langfristigem Denken verbinde. Boldt habe an seinen bisherigen Stationen gezeigt, dass er sportliche Prozesse planvoll steuern könne.