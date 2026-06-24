Neustart in der B-Klasse: TSG Planig peilt Aufstieg an Der Verein will nach dem Bezirksliga-Rückzug direkt hoch in die A-Klasse +++ Zahlreiche Neuzugänge: Die TSG sieht sich personell sehr gut aufgestellt +++ Neuer Trainer: Heiko Meisenheimer rückt die Integration ins Zentrum von Ruben Solms · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Die TSG 1862 Planig hat nach einem großen personellen Umbruch ihren Kader neu formiert – nun steht das Zusammenwachsen der Mannschaft im Fokus. – Foto: Belana Hall (Archiv)

Planig. Trotz einer erfolgreichen Saison 2025/26 in der Bezirksliga, die die TSG Planig auf dem dritten Tabellenplatz abschloss, musste der Verein nach dem Abgang von fünfzehn Spielern der ersten Mannschaft einen tiefgreifenden Umbruch bewältigen. Die bisherige zweite Mannschaft rückte zur Ersten auf, die dritte Mannschaft wurde zur Zweiten. Zudem sah sich die TSG gezwungen, sich aus der Bezirksliga zurückzuziehen und künftig in der B-Klasse anzutreten. Unter der Leitung von Heiko Meisenheimer, der ursprünglich die zweite Mannschaft übernehmen sollte, verfolgt das neu formierte Team nun das Ziel, den direkten Wiederaufstieg in die A-Klasse zu schaffen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung. TSG Planig sieht sich gerüstet Tino Häuser, sportlicher Leiter der TSG 1862 Planig, sagt: "Nachdem ich vor etwas weniger als drei Monaten das Amt des sportlichen Leiters übernommen habe, wurde schnell klar, dass es angesichts von fünfzehn Abgängen keinen Sinn macht, weiterhin in der Bezirksliga zu spielen." Zwar habe sich die Kaderplanung für die Saison 26/27 zunächst schwierig gestaltet, da anfangs noch für die Bezirksliga geplant worden sei. Mittlerweile seien jedoch sowohl die erste als auch die zweite Mannschaft personell sehr gut aufgestellt. Gerade die erste Mannschaft gehe hinsichtlich Kaderbreite und individueller Qualität mit guten Voraussetzungen in die B-Klasse, wobei die Vorfreude kurz vor dem Start der Vorbereitung deutlich spürbar sei. Neben den aus der ehemaligen zweiten Mannschaft aufgerückten Spielern bleiben dem Team mit Yannick Gaul und Dirk Spitzbarth auch zwei Akteure aus der früheren ersten Mannschaft erhalten. Neu hinzugekommen sind bisher Nils Ingebrand, Noel Andre, Bastian Gaul, Tobias Klingenschmitt, Niklas Rehm, Kevin Runkel, Maximilian Burkardt, Andino Loritz und Kaan Ok.

"Das muss unser Anspruch sein": TSG nimmt den Aufstieg ins Visier "Für uns gibt es eigentlich nur das Ziel, am Ende der Saison ganz oben mitzuspielen und idealerweise den Aufstieg in die A-Klasse zu schaffen. Das muss unser Anspruch sein", berichtet Häuser. Dabei gehe jedoch niemand von einem Selbstläufer aus. Das Vertrauen in Trainer Heiko Meisenheimer sei dennoch groß. Gleichzeitig sehe Häuser, der selbst als Trainer in der Verbands- und Bezirksliga aktiv gewesen ist, in der Mannschaft das Potenzial, den schwierigen Schritt in die A-Klasse zu schaffen. "Es wird unsere Priorität sein, vom ersten Spiel an zu zeigen, worin unser Anspruch besteht", sagt Häuser. Entscheidend sei es, durch sportliche Erfolge auch die Freude am Fußball auf Seiten der Fans weiter zu stärken. Unabhängig davon, wie sich die Saison sportlich entwickle, müsse der Rückzug in die B-Klasse jedoch als alternativlos und damit als der richtige Schritt betrachtet werden. "Was mich besonders positiv stimmt, ist, dass der gesamte Verein hinter unserer Entscheidung steht und die Verantwortung nicht nur von den Schultern Einzelner getragen werden musste", sagt Häuser.