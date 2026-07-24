Neustart in der A-Klasse Freyung: Wer erbt den Thron?

Der TSV Waldkirchen II will auf die gute Vorbereitung aufbauen. – Foto: Robert Geisler

Vergangene Saison dominierte der TV Freyung die Liga nach Belieben und verabschiedete sich ungeschlagen als Meister in die Kreisklasse. Doch das bedeutet auch: Der Thron ist frei! Die Karten in der A-Klasse Freyung werden zur Saison 2026/27 völlig neu gemischt. Allen voran brennen der SSV Hinterschmiding (Vizemeister) und der TSV Ringelai (Drittplatzierter) darauf, die vakante Spitzenposition einzunehmen. Doch die Konkurrenz schläft nicht: Zahlreiche Vereine gehen mit frischen Trainerduos, spannenden Neuzugängen und veränderten Kaderstrukturen an den Start. Am 1. Spieltag wird sich zeigen, wer die Hausaufgaben in der Sommerpause am besten erledigt hat.

Heute, 19:30 Uhr SV Röhrnbach Röhrnbach II TSV Ringelai Ringelai 19:30 PUSH

Gleich zum Auftakt wartet am Freitagabend ein echtes Derby unter Flutlicht. Die Reserve aus Röhrnbach, die vergangene Saison mit zehn Punkten auf dem vorletzten Platz beendete, strebt nach mehr Stabilität. Das neue Spielertrainerduo Dennis Schröder und Manuel Wittensöllner soll für frischen Wind und mehr defensiver Kompaktheit sorgen.

Die Hürde zum Auftakt könnte jedoch kaum höher sein: Der TSV Ringelai stellt nach Platz drei im Vorjahr einen der heißesten Anwärter auf die Meisterschaft. Trotz der schmerzhaften Abgänge von Simon Pittner und Bernd Brandl haben die Ohetaler hochkarätig aufgerüstet. Mit dem neuen Spielertrainer Petr Kulhánek hat sich der TSV enorm viel Qualität und Erfahrung ins Boot geholt. Ringelai geht als klarer Favorit ins Derby, doch Röhrnbach II wird versuchen, dem Titelkandidaten vor heimischer Kulisse das Leben so schwer wie möglich zu machen. ---

Morgen, 18:00 Uhr SV Perlesreut Perlesreut II SC Herzogsreut Herzogsreut 18:00 PUSH

Am Samstagabend stehen sich zwei Teams gegenüber, die in der vergangenen Spielzeit im Tabellenmittelfeld landeten. Der SV Perlesreut II (Platz elf im Vorjahr) geht mit verändertem Gesicht in die neue Saison: Markus Lichtenauer hat als neuer Cheftrainer an der Seitenlinie übernommen und möchte die Reserve defensiv gefestigter präsentieren. Der SC Herzogsreut schnupperte letzte Saison als Siebter lange an den oberen Rängen. Mit Niko Herzig wechselte zudem ein hochinteressanter Akteur vom höherklassigen TSV Mauth nach Herzogsreut. Die Gäste reisen mit ambitionierten Zielen an und wollen aus Perlesreut drei Punkte mitnehmen, während die Heimelf vor allem über den Kampf dagegenhalten muss. ---

In Böhmzwiesel steht das Thema "Neuanfang" über allem. Nach der bitteren Premierensaison ohne einen einzigen Punktgewinn unternimmt die DJK unter dem gewohnten Trainerduo Julian Lankl und Matthias Thuringer einen neuen Anlauf. Die Marschroute für das Heimspiel ist eindeutig formuliert: Endlich die ersten Punkte einfahren. Zu Gast ist die SG Bischofsreut/Haidmühle, die nach Rang zehn in der Vorsaison ebenfalls einen Umbruch an der Seitenlinie verkraften musste. Nach dem Abgang von Spielertrainer Stefan Mittendorfer bildet nun Daniel Krieg gemeinsam mit Tobias Irlesberger das neue Trainergespann. Ein richtungsweisendes Duell für beide Seiten. ---

Der SV-DJK Karlsbach schrammte in der abgelaufenen Saison als Tabellenvierter an den Relegationsrängen vorbei. Die Heimelf muss zum Auftakt allerdings einen schmerzhaften Abgang kompensieren: Stürmer Simon Pfeiffer ist nicht mehr an Bord. Nun gilt es, die Offensivlast auf mehrere Schultern zu verteilen. Die Gäste der SG Prag/Fürsteneck (Platz neun im Vorjahr) reisen mit neuem Schwung an. Mit Cheftrainer Christian Weber und dem torgefährlichen spielenden Co-Trainer Nico Sigl hat sich die Spielgemeinschaft an den entscheidenden Stellschrauben neu aufgestellt. Für Karlsbach wird es eine echte Reifeprüfung, ob die Abgänge sofort im Kollektiv aufgefangen werden können. ---

So., 26.07.2026, 15:00 Uhr SSV Hinterschmiding Hinterschmid SV Grainet Grainet II 15:00 live PUSH

Nach dem knappen Scheitern in der Relegation nimmt der SSV Hinterschmiding erneut den Aufstieg ins Visier. Die Schmidinger mussten im Sommer allerdings das Karriereende wahrer Vereins-Größen verkraften: Das Aus von Alexander Kaspar, Michael Kandlbinder, Franz Raab und Florian Kubitscheck hinterlässt eine Lücke. Nun schlägt die Stunde der Jugend: Talentierte Nachwuchskräfte wie Moritz Gotsmich und Felix Hackl rücken nach und sollen gemeinsam mit Neuzugängen wie Tobias Manzenberger dafür sorgen, dass der SSV auch dieses Jahr ein absoluter Top-Favorit auf den Titel bleibt. Der SV Grainet II (Platz acht im Vorjahr) stellt sich ebenfalls neu auf. Mit Markus Kannamüller an der Linie (ab Winter) und Patrick Freund als Spielertrainer leitet ein frisches Duo die Geschicke der Landesliga-Reserve. Verstärkt durch Zugänge wie Tobias Stockinger, Jan Kronthaler und Finn Kanamüller möchte Grainet II dem Favoriten in Schmiding von Beginn an Paroli bieten. ---

So., 26.07.2026, 16:00 Uhr SV Kumreut Kumreut TSV Waldkirchen Waldkirchen II 16:00 PUSH