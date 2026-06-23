Neustart in Bad Rappenau Kreisklasse B Sinsheim +++ Nach dem Abstieg blickt der VfB zuversichtlich voraus +++ Vorerst mit nur einer Mannschaft von red. · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Daniel Janesch übernimmt den VfB Bad Rappenau als Trainer zur neuen Saison. – Foto: Brian Wirth

Sergej Wirchs Abgang war schon länger angekündigt und der VfB Bad Rappenau hat sich beim Nachfolger für einen Mann entschieden, der schon knapp zwei Jahre im Verein ist. Daniel Janesch heißt der neue Trainer, der nach dem A-Klassen-Abstieg in der Kreisklasse B den Neuanfang moderieren soll.

"Daniel als neuen Coach zu fragen, lag quasi auf der Hand", erläutert Alexander Sattler. Der Schriftführer des VfB, der außerdem im Spielausschuss tätig und ohnehin eine Art Tausendsassa im Verein ist, sieht in dem 33-Jährigen die optimale Lösung und ergänzt: "Er ist vor zwei Jahren als Grundschullehrer nach Bad Rappenau gekommen, hat hier geheiratet und sich unserem Fußballverein angeschlossen. Mit seiner pädagogischen Ausbildung und seinen Qualitäten als Trainer, die er bereits in Jugendmannschaften beim ASC Neuenheim nachgewiesen hat, sind das tolle Grundlagen." Janesch hat rund 15 Jahre Erfahrung im Heidelberger Fußballkreis vorzuweisen, ehe er 2024 als Spieler in die Kurstadt gekommen ist. Beim TSV Wieblingen und ASC Neuenheim hat er in der Landesliga gekickt und beim TSV Pfaffengrund sowie den Freien Turner Kirchheim in der Heidelberger Kreisliga. Beim VfB Bad Rappenau hat er trotz des Abstiegs Stabiliät in die Mittelfeldzentrale gebracht. Das Trainerteam umfasst neben Janesch die beiden Cos. Oguz Seker und Yannick Kirrstetter sowie den Torwarttrainer Marius Krause.

Dieses Trainerteam darf sich auf die erste Mannschaft konzentrieren, der VfB hat sich nämlich dazu entschlossen, 2026/27 keine zweite Mannschaft in der Kreisklasse C ins Rennen zu schicken. Sattler klärt auf: "In der vergangenen Rückrunde haben wir es mit Ach und Krach zu Ende bekommen und das auch nur dank vieler Spieler von den Alten Herren. Aufgrund dieser Voraussetzung hätte es einfach keinen Wert gehabt, den gleichen Kampf wieder von vorne zu beginnen." Das soll aber kein Dauerzustand sein. Mit dem Nachwuchs, der im Optimalfall in den kommenden Jahren nachrückt, soll über kurz oder lang wieder eine Zweite in Bad Rappenau gemeldet werden. "Das Ziel ist es schon, im nächsten Jahr wieder ein Zweite zu melden." Als wichtiges Bindeglied soll in diesem Fall Yannick Kirrstetter fungieren. Der jetzige Co. hat beim VfB bereits Trainererfahrung in der A-Jugend gesammelt und verfügt über einen guten Draht zu den Jungen.