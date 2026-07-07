Neustart im Erzgebirge: Domaschke wird Torwarttrainer in Aue von P. M. · Heute, 11:50 Uhr · 0 Leser

Neu im Trainerteam: Erik Domaschke – Foto: Picturepoint

Verlinkte Inhalte Erik Domaschke

Wenige Wochen nach seinem Abschied vom SV Meppen hat Erik Domaschke eine neue Aufgabe gefunden. Der langjährige Kult-Keeper der Emsländer übernimmt beim Regionalligisten FC Erzgebirge Aue das Torwarttraining und setzt damit seine Laufbahn an der Seitenlinie fort.

Vom Rekordtorhüter zum Torwarttrainer Erik Domaschke gehört zu den prägendsten Persönlichkeiten der jüngeren Vereinsgeschichte des SV Meppen. Der gebürtige Leipziger stand zwischen 2017 und 2024 insgesamt 176 Mal für die Emsländer auf dem Platz und ist damit Rekordspieler des Vereins in der 3. Liga. Nach dem Ende seiner aktiven Karriere wechselte der ehemalige Schlussmann ins Trainerteam und arbeitete drei Jahre lang als Torwarttrainer, ehe sich die Wege von Verein und Domaschke Ende Juni dieses Jahres trennten.

Nun führt ihn sein Weg zum FC Erzgebirge Aue. Der Regionalligist hat den 40-Jährigen als neuen Torwarttrainer verpflichtet. Bereits im Trainingslager in Roudnice nad Labem war Domaschke Teil des Trainerteams, inzwischen wurden auch die letzten Vertragsdetails geklärt. Aues Kaderplaner Steffen Ziffert bezeichnete den ehemaligen Meppener als Persönlichkeit, die hervorragend zum Verein passe. Erfahrung aus mehr als 300 Profispielen