Neustart im Abstiegskampf

– Foto: Christoph Heerdt

Der SV Ittertal stellt zur Rückrunde die sportlichen Weichen neu: Adam Kowalik kehrt als Trainer an die Seitenlinie zurück. Das teilte der Kreisoberligist über seine sozialen Medien mit. Kowalik ist im Ittertal kein Unbekannter – bereits in der Vergangenheit führte er den Verein „sehr erfolgreich“ und kennt nach Klubangaben sowohl die internen Strukturen als auch das sportliche Umfeld.

Der Start ist bereits erfolgt: Am Dienstag absolvierte die Mannschaft die erste gemeinsame Einheit mit dem neuen Coach. Die Verantwortlichen setzen dabei bewusst auf Kontinuität in der Person – und auf frischen Schwung in der Wirkung. Kowalik soll mit „fachlicher Kompetenz“, „klarer Spielidee“ und seiner Erfahrung gerade in schwierigen Phasen schnell für Ordnung sorgen.

Denn die Lage ist ernst. Für die Rückrunde formuliert der SV Ittertal ein eindeutiges Ziel: den Klassenerhalt. Nach den jüngsten Veränderungen auf der Trainerposition soll Kowalik nun die nötigen Impulse setzen, um im Abstiegskampf zu bestehen und zugleich „die sportliche Entwicklung nachhaltig zu stabilisieren“, wie es in der Mitteilung heißt.