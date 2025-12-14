Neustart im Abstiegskampf

Der Wechsel war vor dem Hintergrund der sportlich prekären Lage vollzogen worden: Die FSG überwintert auf Rang 14, bei drei Direktabsteigern, und blieb zuletzt hinter den eigenen Erwartungen zurück. Gleichwohl hatte der Verein Reiths Verdienste ausdrücklich gewürdigt – unter seiner Leitung feierte die Spielgemeinschaft die erfolgreichsten Spielzeiten ihrer Vereinsgeschichte.

Mit Becker setzt die FSG nun auf einen Mann mit Erfahrung und Vereinsnähe. Der frühere Spieler des Hünfelder SV, SV Steinbach und von Borsch kennt die Mannschaft aus früheren Interimseinsätzen und genießt das Vertrauen der Verantwortlichen. Ursprünglich war ein Trainerduo geplant, doch nach der Absage von Patrick Kraft übernimmt Becker die Aufgabe allein – zunächst befristet auf die Rückrunde. Parallel dazu hält der Verein bereits Ausschau nach einer langfristigen Lösung über den Sommer hinaus. Für den Moment jedoch soll Becker den sportlichen Turnaround einleiten – mit klarem Fokus auf das Fußballerische und dem Ziel, die Abstiegssorgen möglichst frühzeitig zu vertreiben.