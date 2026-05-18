Neustart des SC Vögisheim-Feldberg

v.l. Labinot Hality, Matthias Back, Aleksa Dracina

Der SC Grün-Weiß Vögisheim-Feldberg freut sich über die Rückkehr dreier Spieler für die kommende Saison. Christopher Höning und Aleksa Dracina wechseln jeweils zurück aus dem SV Weilertal. Beide sind vor allem in der Defensive aktiv und bringen wertvolle Erfahrung für die Stabilität der Mannschaft mit. Labinot Haliti kehrt von Baris Müllheim nach Vögisheim zurück und verstärkt ebenfalls die Abwehr.

Weitere Verstärkung erhält der Verein durch Malte Glur, der bisher in seiner Karriere noch an keinen Verein gebunden war. Mit seinem frischen Engagement und Einsatzwillen soll er das Team optimal ergänzen.