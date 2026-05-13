Neustart bitter nötig: Garmisch hat in Freilassing die letzte Chance

Einer der Lichtblicke: Sebastian Stechele (2.v.r.) kämpft gegen sämtliche Situationen verbissen an, egal wie groß die Hürden auch zu sein scheinen. – Foto: Oliver Rabuser

Da ist zum einen die verheerende Bilanz mit zuletzt vier Niederlagen und nur einem erfolgreichen Torschuss. „Wir brauchen sechs oder sieben Anläufe, ehe wir mal treffen“, benennt Stefan Schwinghammer das Schlamassel in der Offensive – und dabei darf man nicht die Abwehrschwäche des Teams vergessen. Das andere Problem liegt in der Fragilität innerhalb der Mannschaft. Es fehlt an Typen, die vorangehen, den Nebenmann mitreißen, das Zepter in die Hand nehmen. Schwinghammer gab den Seinen mit auf den Platz, „frei und ohne Angst“ zu agieren. Das Gegenteil war der Fall. „Steckt natürlich in den Köpfen, dass es um den Abstieg geht.“ Ungenügende Zweikampfführung bei einigen, verheerende Körpersprache bei anderen.

Man ist sich einig: Kenner und Stammzuschauer sprechen gleichermaßen der ersten Mannschaft des 1. FC Garmisch-Partenkirchen die Landesliga-Tauglichkeit ab. Zugleich vertreten sie allesamt die Meinung, dass diese Situation nicht hätte eintreten müssen. Kommenden Samstag gegen 16 Uhr steht fest, ob der 1. FC über bestenfalls vier Relegationsspiele versuchen darf, eine mit wenigen Ausnahmen völlig verkorkste Saison doch noch irgendwie zu retten. Doch die Chancen stehen schlecht. Zwei Schlüsselfaktoren kommen zusammen, was die Zuversicht schrumpfen lässt.

Schwinghammer gibt sich weiter positiv. Viel mehr als Durchhalteparolen bleiben aber auch ihm nicht. „Noch eine Woche arbeiten, im Training Gas geben, Selbstbewusstsein holen, auch wenn es schwer ist – aber es hilft nichts.“ Es bräuchte ein völlig anderes Team als das vom vergangenen Match. Da war jeder mit sich selbst beschäftigt. Mit Ausnahme von Tormann David Salcher vernimmt man kaum verbales Beiwerk wie Kommandos oder Aufmunterungen. Die Mannschaft schweigt. Und liefert bisweilen allerlei Gruseliges ab.

Einer, der den fehlenden Typus an Fußballer auf Sicht verkörpern kann, ist Sebastian Stechele. Gegen Unterföhring wurde er im Zuge der Regenpause vom Feld genommen. Was ein Grund wäre, mit sich und der Welt zu hadern. Doch das Eigengewächs reagierte verblüffend unaufgeregt. „Passiert, muss ich akzeptieren – am Samstag geht’s weiter.“

Bei Weitem nicht alle wirken so motiviert. Der Eindruck lässt sich nicht leugnen, dass einigen Spielern Verein und Schwierigkeiten einerlei sind. Thorsten Poniewaz sprach während des Starkregens von einem „zwingend notwendigen Neuanfang“. Mit welchem Personal der eingeläutet werden soll, dürfte die drängendste Frage der kommenden Wochen werden. Neuwahlen stehen ohnehin an. Doch da sind weder Termin noch personelle Veränderungen in Sicht. Poniewaz hat als Vize-Vorsitzender einen klaren und durchaus kritischen Blick auf die Gemengelage. Seine Einschätzung, dass niemand aus dem aktuellen Kader unentbehrlich ist, lässt tief blicken.

Außer Frage steht, dass beim FC eine Reihe helfender Hände fehlt. Mit Besorgnis ist zu beobachten, wie notwendige Aufgaben wie das Kassieren der Eintrittsgelder oder die Bewirtschaftung von Grill und Kiosk seit geraumer Zeit von Vorstandsmitgliedern respektive deren Angehörigen wahrgenommen werden. Ehemalige und aktuelle Unterstützer aus dem Jugendbereich schimpfen massiv über fehlende Wertschätzung.

Dieser Missstand könnte dem FC demnächst auf die Füße fallen. Der Nachwuchs muss die wichtigste und größte Quelle bei der Akquise von Spielern für den Herrenbereich sein. Spieler, die mit Stolz das Wappen des Vereins auf der Brust tragen. Spieler, die sich hinterfragen und darüber ärgern, wenn etwas schief läuft. Solche wie Sebastian Stechele, die auch weiterkämpfen wollen, selbst wenn am Samstag in Freilassing der nächste massive Dämpfer im Abstiegskampf folgen sollte.