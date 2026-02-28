Neustart beim TuS Tiste: Lea Behrens nun Trainerin

Symbolbild TuS Tiste – Foto: Fabienne Ritter

Beim TuS Tiste hat es in der Winterpause einen Wechsel auf der Trainerposition gegeben. Trainer Jens Degwerth legte sein Amt aus gesundheitlichen Gründen nieder, der Verein reagierte schnell und löste die Nachfolge intern.

Lea Behrens, bislang Verteidigerin im Team, übernahm die sportliche Leitung und beendete im Zuge dessen ihre aktive Laufbahn. Gegenüber FuPa schilderte sie die Hintergründe offen: „Leider musste unser bisheriger Trainer aus gesundheitlichen Gründen aufhören. Deshalb bin ich als Cheftrainerin eingesprungen und habe im Gegenzug meine Rolle als Spielerin beendet.“

In der Bezirksliga Lüneburg West der Frauen steht der Aufsteiger aktuell auf Rang acht. Die sportliche Ausgangslage ist eng. Drei Punkte beträgt der Abstand zum ersten Abstiegsplatz. Mit 25 erzielten Treffern hat Tiste offensive Akzente gesetzt, zugleich zeigen 41 Gegentore, dass die Balance zwischen Angriff und Defensive weiterhin eine Herausforderung darstellt. Behrens ordnet die bisherige Spielzeit dennoch positiv ein. „Wir sind sehr zufrieden mit der bisherigen Saison. Unser Ziel ist es, nicht abzusteigen und in der Liga mitzuhalten. Das haben wir bislang gut umgesetzt.“