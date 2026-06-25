Neustart beim FC Ober-Ramstadt

Der FC Ober-Ramstadt will mit einigen Veränderungen im Kader in der kommenden Saison erneut den Aufstieg anpeilen. – Foto: Dominik Claus (Archiv)

Ober-Ramstadt. Nichts zu ernten gab es für A-Ligist FC Ober-Ramstadt in der Aufstiegsrelegation zur Kreisoberliga. Nach einem 2:4 gegen den SSV Raunheim setzte es zum Abschluss noch ein 0:4 gegen die Spvgg. Seeheim-Jugenheim. Bittere Konsequenz: Der FCO bleibt A-Ligist.

Ins Rennen wird er aber eine neu formierte Elf schicken, die auf der einen oder anderen Position auch höheren Ansprüchen genügen würde. So kehrt unter anderem der erst 18-jährige Sergio Alvarez Gomez zum FCO zurück, wo er bereits bis zur D-Jugend gespielt hatte. Weiter ausgebildet wurde er in der Folge bei SVS Griesheim, 1. FC Königstein, Wormatia Worms und SKV Rot-Weiß Darmstadt. Aus dem eigenen Nachwuchs rückt Reda Hssinou in den Seniorenkader auf. Mit Sascha Held wechselt darüber hinaus ein erfahrener Stürmer zum FCO. Der 32-jährige Torjäger kommt vom FC Union Niederrad II. Insbesondere in der Saison 24/25 hatte er in der B-Liga Frankfurt (Gruppe 2) mit 41 Treffern auf sich aufmerksam gemacht.

Den größten Coup landete der FCO allerdings mit der Verpflichtung von Egson Gashi, einem weiteren Angreifer mit eingebauter Torgarantie. In seiner Jugend stürmte Gashi für die Nachwuchsteams der SpVgg Greuther Fürth, des 1. FC Nürnberg sowie des SV Darmstadt 98. Ferner stand er in der Regionalliga für die SpVgg Greuther Fürth und Viktoria Aschaffenburg auf dem Platz.

Zuletzt stand der gebürtige Darmstädter beim Verbandsligisten Sportfreunde Seligenstadt unter Vertrag, wo er 17 Treffer markierte. Weitere Stationen im höherklassigen Amateurfußball waren der VfR Mannheim, der FC Ingolstadt II und der VfR Fehlheim. In der Icon-League-Saison 2024 ging er für den BUZZ Club auf Torejagd.

Gashi soll in Ober-Ramstadt eine Führungsrolle übernehmen

„Egson wird ab sofort eine Führungsrolle bei uns einnehmen. Ich war bereits über einen längeren Zeitraum mit ihm im intensiven Austausch und bin sehr glücklich darüber, dass wir einen Stürmer dieser Qualität für unseren Verein gewinnen konnten“, freut sich FCO-Trainer Zeynel Abidin Caglar über den hochkarätigen Neuzugang. „Er bringt nicht nur enorme sportliche Qualität mit, sondern auch die Mentalität, die wir für unsere Ziele brauchen.“ Caglar geht davon aus, dass Gashi den FC Ober-Ramstadt „auf ein ganz anderes Level heben wird“.





