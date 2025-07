Neustart beim FC Alte Haide-DSC München: Saisonvorbereitung 2025/26

Mit dem offiziellen Auftakt zur Vorbereitung ist der FC Alte Haide-DSC München in eine neue sportliche Ära gestartet. Die ersten Einheiten auf dem Trainingsgelände markieren einen bewusst gewählten Umbruch – sportlich wie strukturell. Nach intensiven Wochen der Analyse, Gespräche und gezielter Kaderplanung ist jetzt der erste konkrete Schritt in eine ambitionierte Saison getan.

Abteilungsleiter Mentor Ptyqaj ordnet den Prozess ein:

> „Wir haben uns für einen klaren Neuanfang entschieden. Es war notwendig, die Mannschaft neu auszurichten und den Verein inhaltlich wie personell auf ein stabiles, leistungsorientiertes Fundament zu stellen. Dieser Umbruch war mutig – aber er war überfällig. Jetzt geht es darum, diesen Weg mit Leben zu füllen.“

---

Ein Kader mit Erfahrung und Perspektive

In den vergangenen Wochen wurde der Kader gezielt verstärkt:

Florian Ujupaj, Marko Colic, Ousmane Boubacar, Enes Bozkurt, Adin Kurtovic, Lordan Handanovic, Gabriel Ramaj, Said Magomedov sowie Alexandros Ketikidis stehen stellvertretend für den eingeschlagenen Weg. Diese Spieler bringen Erfahrung aus höheren Ligen, Mentalität und sportlichen Anspruch mit. Sie sollen das Grundgerüst einer Mannschaft bilden, die nicht nur auf dem Papier funktioniert, sondern auch auf dem Platz überzeugt.

Ergänzt wird diese Achse durch eine Reihe junger, ambitionierter Talente, die bereit sind, sich zu entwickeln und Verantwortung zu übernehmen. Der Mix aus routinierten Führungsspielern und hungrigen Nachwuchskräften soll langfristig zu einer funktionierenden und stabilen Einheit verschmelzen.

> „Wir wollten nicht einfach Kaderplätze besetzen, sondern ein funktionierendes Team aufbauen – mit Spielern, die sich mit dem Verein identifizieren und für Leistung, Tempo und Disziplin stehen. Genau diese Jungs haben wir jetzt zusammengeführt“, so Mentor Ptyqaj weiter.

---

Kurztrainingslager für Teambuilding und Feinschliff

Um den Team-Gedanken von Beginn an zu stärken, reist die Mannschaft von Freitag bis Sonntag in ein kompaktes Trainingslager. Neben intensiven Einheiten und taktischer Arbeit steht hier vor allem das Zusammenwachsen der Gruppe im Mittelpunkt. Direkt im Anschluss bestreitet das Team am Sonntag das erste Testspiel – ein erster Prüfstein für die sportliche Umsetzung des neuen Konzepts.

---

Klare Ziele und eine neue Identität

Die Stimmung in der Vorbereitung ist fokussiert, engagiert und von gegenseitigem Respekt geprägt. Trainingsspiele, taktische Einführungen und klare Abläufe bestimmen derzeit den täglichen Rhythmus. Schritt für Schritt soll eine Mannschaft entstehen, die mutig auftritt, stabil steht und sich durch Teamgeist und Struktur auszeichnet.

> „Wir wollen nicht kurzfristig blenden, sondern langfristig etwas aufbauen, das Bestand hat. Der FC Alte Haide soll für ehrlichen, strukturierten und ambitionierten Fußball stehen – und für einen respektvollen Umgang auf und neben dem Platz“, betont Mentor Ptyqaj.

Mit Trainingsauftakt, Trainingslager und dem ersten Testspiel ist der Grundstein gelegt. Der FC Alte Haide-DSC München geht mit einem neuen Gesicht, frischem Geist und klarer Vision in die Saison 2025/26 – bereit, den Umbruch mit Leistung, Charakter und Zusammenhalt erfolgreich zu gestalten.