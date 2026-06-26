Neustart beim 1.FC Schöneberg: Spieler kommen, wer geht?

Archiv: Marco Passeckel steigt mit Südwest in die Berlin-Liga auf – Foto: Kevin Reiprich

Mit Marco Passeckel beginnt beim 1. FC Schöneberg ein personeller Neustart. Im FuPa-Interview spricht der neue Trainer über feste Neuzugänge, weitere Transferpläne, den großen Umbruch und erklärt, warum er den SSC Südwest verlassen hat

Schöneberg geht mit Aufstiegstrainer in die Landesliga-Saison

Mit Marco Passeckel hat der 1. FC Schöneberg einen Trainer verpflichtet, der in den vergangenen vier Jahren gleich mehrfach sein Gespür für erfolgreiche Mannschaftsentwicklung unter Beweis gestellt hat. Nach seinen Aufstiegen mit dem SC Lankwitz und dem SSC Südwest (2025 in die Berlin-Liga) soll nun auch beim Traditionsverein aus Schöneberg (Landesliga abgeschlossen im unteren Drittel) ein neues Kapitel beginnen. Im FuPa-Interview spricht Passeckel über den personellen Neuaufbau, bereits feststehende Neuzugänge, weitere Transferpläne, die Suche nach Verstärkungen und den großen Umbruch bei seinem Ex-Klub SSC Südwest Hier das Interview FuPa: Warum hast du dich für den 1. FC Schöneberg entschieden?

Marco Passeckel: Es war am Ende die Bemühung von Serdar Yilderim und die Vision, die er mit dem Verein hat. Außerdem ist es bei mir gleich um die Ecke, was natürlich kein Nachteil ist. Die Tradition von Schöneberg kann man auch nicht wegreden und die Anlage bringt viele Vorteile mit. FuPa: Welche Ziele hast du mit Schöneberg in der kommenden Saison? Marco Passeckel: Wir sind gerade dabei, einen ordentlichen Kader hinzustellen – mit einigen Haudegen, aber auch talentierten jungen Spielern. Es wird darauf ankommen, wie schnell alles zueinander findet. Wir schauen uns mal die ersten zehn Spiele an und dann gucken wir weiter. FuPa: Welche Neuzugänge stehen bereits fest und welche Spieler werden den Verein verlassen? Marco Passeckel: Wir sind gerade im regen Austausch mit vielen Spielern. Fest sind die Greiner-Brüder, Jonathan Maurer, Niklas Rother, Pascal Assenbaum und Lukas Schulze. Einige Spieler aus dem alten Kader werden den Verein verlassen. Mit den Spielern, die wir behalten wollen, werden viele gute und intensive Gespräche geführt. Trotzdem wird es schon ein Umbruch, da in der Rückrunde einiges schiefgelaufen ist.

Marco Passeckel re – Foto: Frank Arlinghaus

FuPa: Es heißt, einige Spieler vom SSC Südwest folgen dir nach Schöneberg. Welche Wechsel sind bereits fix? Marco Passeckel: Die Greiner-Brüder, Jonathan Maurer und Pascal Assenbaum sind dabei. Mit ein bis zwei Spielern bin ich noch im Gespräch. Wenn man fünf oder sechs Spieler mitnimmt, ist das auch okay. Es gibt menschlich und fußballerisch viele gute Jungs bei Schöneberg, denen man einfach wieder die Lust einhauchen muss. Wir schauen uns jetzt alles an. Hinweis für interessierte Spieler: Der 1. FC Schöneberg bietet bis zum Vorbereitungsstart Mitte Juli weitere Probetrainings an. Spieler, die Teil des Neuaufbaus werden möchten, können sich direkt bei Marco Passeckel unter 01520 / 176 55 51 melden. FuPa: Welche Positionen möchtest du noch verstärken und welche Spielertypen suchst du? Marco Passeckel: Wir suchen Spielertypen, die Lust haben, sich in einem guten Umfeld weiterzuentwickeln, trainingswillig und teamfähig sind. Wir arbeiten nächste Saison mit einem Co-Trainer, Athletiktrainer, Torwarttrainer und Physio – es wird an nichts fehlen. FuPa: Wann starten die nächsten Probetrainings? Marco Passeckel: Wir haben schon ein nettes Schnuppertraining hinter uns. Bis zur Vorbereitung Mitte Juli werden weitere stattfinden, bei denen wir uns weiterhin alles anschauen. FuPa: Viele Spieler verlassen den SSC Südwest – einige sollen dir nach Schöneberg folgen. Kannst du verstehen, dass manche Fans das kritisch sehen?

Marco Passeckel – Foto: Frank Arlinghaus