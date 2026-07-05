Neustart bei Wacker - auf fast allen Ebenen Mit einem personellen Neuanfang blickt der FSV Wacker 90 Nordhausen in die Zukunft. Nachdem der Nordthüringer Traditionsverein in den vergangenen Wochen einen tiefgreifenden Umbruch vollzogen hat, ist inzwischen nicht nur ein neuer Vorstand gewählt worden – auch die Thüringenliga-Mannschaft geht mit einem komplett neuen Trainerteam in die Saison. von André Hofmann · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

Daniel Verkouter wechselt von rot in blau - statt Trainerbank bei Salza heißt es nun Wacker Nordhausen; gemeinsam mit Sven Kreidemeier. – Foto: Jasmina Draftz

Bereits frühzeitig hatte Stefan Wilke angekündigt, sein Amt nach der vergangenen Spielzeit niederzulegen. Ihm war es gelungen, die Mannschaft trotz einer schwierigen Saison zum Klassenerhalt in der Thüringenliga zu führen. Nun beginnt im Albert-Kuntz-Sportpark ein neues Kapitel.

Zum Trainingsauftakt in der vergangenen Woche standen erstmals Sven Kreidemeier (48) und Daniel Verkouter (43) gemeinsam auf dem Platz. Das Duo übernimmt die Cheftrainerrolle gleichberechtigt und wird von Steve Hoffmann sowie René Taute unterstützt. Während Hoffmann einige Jahre erfolgreich die A-Junioren betreute, ist Taute die Konstante im Wacker-Staff – seit rund einem Jahrzehnt gehört er durchgehend zum Funktionsteam des Vereins. Dass sich das neue Quartett mit Wacker identifiziert, ist kein Zufall. Kreidemeier war ebenfalls bereits für die A-Junioren des Vereins tätig, Verkouter trug selbst das Wacker-Trikot in der Thüringenliga. Zuvor und danach prägte er allerdings vor allem den "kleinen Bruder" FSG '99 Salza. Dort führte er die Mannschaft in der vergangenen Saison zum Aufstieg in die Landesklasse – und entschied sich dennoch für den Wechsel zurück in den Albert-Kuntz-Sportpark.

"Ich wollte den Verein wieder unterstützen" Für Sven Kreidemeier war die Rückkehr zu Wacker keine spontane Entscheidung. Vielmehr hatte er sich diesen Schritt schon länger offen gehalten. "Ich habe immer gesagt, dass ich bereit bin, den Verein wieder zu unterstützen, wenn Torsten Klaus nicht mehr da ist. Dann kam die Anfrage, ob ich mir das vorstellen könnte. In der aktuellen Situation war für mich schnell klar, dass ich helfen möchte. Wenn ich meine Erfahrung einbringen und den Verein unterstützen kann, dann mache ich das gerne", erklärt der 48-Jährige. Dabei gehe sein Blick weit über die erste Mannschaft hinaus. "Hinter dem Verein stehen auch über 200 Kinder und Jugendliche, die hier ihrem Hobby nachgehen. Mir ist wichtig, dass der Verein erhalten bleibt und eine Zukunft hat." Auch für Daniel Verkouter spielte die emotionale Verbundenheit eine entscheidende Rolle. Der 43-Jährige durchlief einst sämtliche Nachwuchsmannschaften bei Wacker, ehe ihn die erste Insolvenz des Vereins als 17-Jährigen nach Salza führte. Nach einigen Jahren kehrte er als Spieler zurück und feierte sogar einen Aufstieg mit der ersten Mannschaft. Nach mehreren Verletzungen zog es ihn schließlich dauerhaft zurück zur FSG '99 Salza, wo er zwei Jahrzehnte tätig war und zuletzt als Trainer große Erfolge feierte. Der Kontakt zu Wacker riss jedoch nie ab. "Ich habe in dieser und der vergangenen Saison regelmäßig Spiele von Wacker besucht. Aus den Gesprächen unter alten Freunden wurde irgendwann mehr als nur Spaß. In den letzten zwei Monaten wurde das Ganze immer konkreter", berichtet Verkouter. Einen entscheidenden Anteil an seiner Zusage hatte schließlich sein künftiger Trainerkollege: "Die Personalie Sven Kreidemeier hat die letzten Fragezeichen ausgeräumt. Wir arbeiten seit zwei Jahren gemeinsam am DFB-Stützpunkt Nordhausen/Sondershausen zusammen. Deshalb haben wir uns gemeinsam zu diesem Schritt entschlossen."