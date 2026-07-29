Neustart bei SKV Büttelborn 65 Abgänge in 14 Monaten - wie sich die SKV-Erste in der Kreisoberliga stabilisieren soll, während keine zweite Mannschaft mehr vorhanden ist. von Stephan Stähler · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Neu beim Kreisoberligisten SKV Büttelborn, hinten von links: Felix Orf, Raik Orkisch, Jan Luca Matheis, Denis Calis, Niklas Führer und Werner Lein sowie vorne Cancun Grüll und Tom Henssel. Es fehlen: Sandro Stankovic, Maurice Weidert und Collin Hill. Foto: Stephan Stähler

Büttelborn. Nach neun Jahren in der Gruppenliga Darmstadt ist die SKV Büttelborn in der neuen Saison erstmals wieder in der Kreisoberliga Darmstadt/Groß-Gerau am Ball. Mit lediglich 22 Punkten fehlten 14 Punkte, um den Klassenerhalt zu erreichen, sodass der Abstieg länger feststand. Als Manko sieht der sportliche Leiter Andreas Maier, dass viele Spieler den Klub verlassen haben: "Wir haben in den vergangenen 14 Monaten 65 Abgänge." Dies war im letzten Jahr nicht mehr zu ersetzen, sodass auch die zweite Mannschaft aus der KOL absteigen musste. Inzwischen wurde sogar die zweite Mannschaft aus dem Spielbetrieb abgemeldet, was es im Büttelborner Fußball noch nie gegeben hat.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Nicht genug auf selbst ausgebildete Spieler gesetzt Weiterhin dabei bleibt Trainer Uwe Hesse, der wieder eine neue Mannschaft aufbauen möchte: "Wir wollen eine ruhige Saison spielen und uns rechtzeitig den Klassenerhalt sichern." Trotz der Abgänge hatte er seinem Team den Ligaverbleib in der Gruppenliga zugetraut. So war die Mannschaft in einigen Spielen auf Augenhöhe, konnte aber in den entscheidenden Szenen die Spiele nicht auf ihre Seiten ziehen. So wurden 14 Spiele nur mit einem oder zwei Toren Unterschied verloren. "Der Klassenerhalt war möglich gewesen." Zusammen mit Maier will Hesse nach vorne schauen. So soll wieder eine Mannschaft aufgebaut werden, die zu einer Einheit zusammenwachsen kann. Für Maier, der in der Rückrunde die zweiten Mannschaft trainierte, musste sich vor allem die Zusammensetzung des Teams verändern.

Ex-Lilien-Profi Uwe Hesse verspürt Zusammenhalt In den erfolgreichen Jahren, als die U19 in der Verbandsliga, die zweite Mannschaft in der Kreisoberliga und die Erste in der Gruppenliga spielten, sah Maier die entscheidenden Fehler in Büttelborn. Durch die vielen auswärtigen Spieler ist bei der viel SKV verlorengegangen, statt auf eigene, gut ausgebildete Spieler zu vertrauen. Der ehemalige Profifußballer Uwe Hesse (SV Darmstadt 98, SSV Jahn Regensburg) sieht seine Mannschaft auf dem richtigen Weg. So wurde bereits deutlich, dass eine „andere“ Mannschaft am Start sein wird. Der Zusammenhalt hat sich erheblich verbessert. Zudem sind die jungen Spieler in den Trainingseinheiten fleißig und willig, sich zu verbessern. Bedauern um fehlenden Unterbau Mit einem Kader von 23 bis 25 Spielern sieht der Trainer die SKV gut aufgestellt. Er bedauert lediglich, dass keine zweite Mannschaft mehr vorhanden ist. Damit fehlt es Spielern, die in der KOL nicht zum Einsatz kommen, an Spielpraxis. Während Stefano Francioso, Amer Smajovic (beide SV Weiterstadt), Matej Tomic, Marko Vrdoljak (beide Spvgg Dietesheim), Felix Rossmann(FSV Spachbrücken), Hendrik Amend (Olympia Biebesheim), Emincan Özbek (VfB Ginsheim), Amin Kouraji (Dersim Rüsselsheim), Ferhat Akbas (Hellas Darmstadt), Erin Shala, Hawo Ali (beide Türk Rüsselsheim), Alazar Mulatu (FSV Schneppenhausen), Ouassim Zariouh (VfR Groß-Gerau), Batuhan Torunoglu (TSV Goddelau), Rene Klinger (Karriereende), Roman Maier und Anton Petrenchuk den Klub verlassen haben sind Tom Henßel (KSG Georgenhausen), Duncan Grüll (TV Crumstadt), Maurice Weidert (SV Weiterstadt), Dennis Calis (TSV Seckmauern), Jan Luca Matheis (BSC Kelsterbach), Raik Orkisch (Rot-Weiß Walldorf), Niklas Führer (SG Dornheim), Felix Orf, Sandro Stankovic, Werner Lein, Colin Hill, Abdullahi Husein (alle eigene Jugend) neu dabei. Für die neue Runde sieht die SKV als Favoriten den SV St. Stephan Griesheim, SV Hellas Darmstadt und SC Türk Gücü Darmstadt.