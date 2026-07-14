Neustart bei Dotzheim: Eine Familie belebt den Traditionsverein wieder

Wiesbaden. Der TuS Dotzheim hat für die Rückkehr in den Aktivenfußball nun ein Team zusammengestellt. Der Traditionsverein spielte vor drei Jahren noch in der Kreisoberliga, zog dann aber zweimal in Folge sein Team zurück und war diese Saison gar nicht mehr auf der Wiesbadener Fußball-Landkarte zu finden.
Trainer Moussa Azzaoui berichtet über die Ziele der Saison, den Kader und darüber wie die Rückkehr in den Aktivenfußball möglich wurde.
Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.
Wie das neue Team zusammengestellt wurde
"Wir haben vor einiger Zeit mit Freunden und Familie im Garten beim Grillen zusammengesessen und uns überlegt, dass wir gerne wieder zusammen Fußball spielen würden", erzählt Moussa Azzaoui.
Die Verbindung zum TuS Dotzheim habe schon lange bestanden. "Ich habe dort selbst gespielt und war damals beim Aufstieg von der C-Liga in die B-Liga dabei", sagt Azzoui. "Ich fand es sehr traurig, dass ein Traditionsverein wie Dotzheim keine Mannschaft mehr stellen konnte", fügte er hinzu.
Über Kontakt zu Moustapha Coury, einem langjährigen Funktionär im Verein, sei die Organisation der Mannschaft dann schnell ins Rollen gekommen.
"Jetzt haben wir ein Team zusammengestellt aus vielen Familienmitgliedern, Freunden und Bekannten", sagt der Trainer.
Wichtige Investoren
Eine wichtige Rolle bei dem Aufbau der Mannschaft haben Soleiman Azzaoui und Brahim Azzaoui gespielt. Beide haben mit ihren Firmen AZ Finance & Invest und AZ Elektro in den Verein investiert und die Mannschaft gesponsort. "Das war sehr wichtig, da der Verein selbst kaum finanzielle Mittel hatte", sagt Azzaoui.
Der Kader und Saisonziele
Der Kader bestehe aus einer guten Mischung von jungen und älteren, erfahrenen Spielern. "Viele der Jungs haben auch schon KOL gespielt, die meisten in der A-Klasse", erzählt Moussa Azzaoui. Daher habe sich das Team als Ziel gesetzt in der neuen Saison direkt in die C-Liga aufzusteigen. "Wir wissen, dass das nicht ganz einfach wird, aber es ist ein realistisches Ziel", sagt der Trainer.
Hier kommt ihr zum Kader des TuS Dotzheim.
Langfristige Ziele
Die Mannschaft hat sich jedoch nicht nur kurzfristige Ziele gesetzt, sondern möchte auch langfristig planen. "Wir würden in den kommenden Saisons gerne eine A-Jugend platzieren.", erzählt Moussa Azzaoui. Von einer A-Jugend würde die Herrenmannschaften im Verein sehr profitieren und es wäre wünschenswert, dass der Verein eine eigene Jugend hochziehen könnte.