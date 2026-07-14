Neustart bei Dotzheim: Eine Familie belebt den Traditionsverein wieder TuS Dotzheim stellt wieder eine Herrenmannschaft +++ Neu formierter Kader hat Aufstiegsambitionen von Johanna Rath · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Der TuS Dotzheim geht in der neuen Saison in der Kreisliga D an den Start. – Foto: Alexander Grubbe (Archiv)

Wiesbaden. Der TuS Dotzheim hat für die Rückkehr in den Aktivenfußball nun ein Team zusammengestellt. Der Traditionsverein spielte vor drei Jahren noch in der Kreisoberliga, zog dann aber zweimal in Folge sein Team zurück und war diese Saison gar nicht mehr auf der Wiesbadener Fußball-Landkarte zu finden. Trainer Moussa Azzaoui berichtet über die Ziele der Saison, den Kader und darüber wie die Rückkehr in den Aktivenfußball möglich wurde.

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"Wir haben vor einiger Zeit mit Freunden und Familie im Garten beim Grillen zusammengesessen und uns überlegt, dass wir gerne wieder zusammen Fußball spielen würden", erzählt Moussa Azzaoui. Die Verbindung zum TuS Dotzheim habe schon lange bestanden. "Ich habe dort selbst gespielt und war damals beim Aufstieg von der C-Liga in die B-Liga dabei", sagt Azzoui. "Ich fand es sehr traurig, dass ein Traditionsverein wie Dotzheim keine Mannschaft mehr stellen konnte", fügte er hinzu.