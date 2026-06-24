Neustart bei der U23: Barlemann bittet erstmals zum Training Die U23 von Hannover 96 hat die Vorbereitung auf die kommende Regionalliga-Saison aufgenommen von red · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

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Für die U23 von Hannover 96 hat die Sommervorbereitung begonnen. Am Dienstag leitete Lars Barlemann erstmals als Cheftrainer eine Trainingseinheit der Nachwuchsmannschaft. Unterstützt wird der langjährige 96-Co-Trainer dabei von Christian Schulz, der künftig als Assistent fungiert.

Barlemann zeigte sich nach den ersten Eindrücken zufrieden: Die Einheit sei mit viel Energie und guter Stimmung absolviert worden. Besonders die Zusammenarbeit mit seinem neuen Trainerteam bewertet der 36-Jährige positiv. Die gegenseitige Vertrautheit und die gemeinsame Idee vom Fußball sollen in den kommenden Wochen die Grundlage für die Arbeit bilden. Erfahrung und neue Impulse Zum Auftakt standen auch die externen Neuzugänge auf dem Platz. Neben Levent Aycicek und Elias Ali gehörte auch Rückkehrer Niko Gießelmann zur Trainingsgruppe. Der ehemalige Bundesliga-Profi soll seine große Erfahrung nicht nur als Spieler einbringen, sondern zugleich eine unterstützende Rolle im Trainerteam übernehmen.

Mit mehr als 300 Einsätzen in der 1. und 2. Bundesliga bringt der 34-Jährige wertvolle Erfahrung in eine Mannschaft ein, die weiterhin stark auf die Entwicklung junger Talente ausgerichtet ist. Einen wichtigen Bestandteil des Kaders bilden erneut Spieler aus der eigenen Akademie. Mit Tom Lange, Fin-Luca Rüdiger, Ole Wegner, Oskar Schwarz und Julius Meusel nahmen gleich fünf Akteure teil, die in diesem Sommer aus der U19 in die U23 aufgerückt sind.