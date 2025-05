Bis zum Ende der vorvergangen Saison gingen der SV Veldenz und der FC Burgen als SG an den Start - damals in der A-Klasse. Nach zwei Jahren im FV HUnsrückhöhe folgt nun der Neustart - in der C-Klasse. – Foto: S. Jakoby

Neustart bei der SG Burgen: Das ist schon klar Nach der Trennung von der FV Hunsrückhöhe geht es in der C-Liga los. Trainer und über 20 Spieler sind fix.

Eigentlich hätte die Jahreshauptversammlung des FC Burgen schon stattgefunden. „Aus terminlichen Gründen“, so der Vorsitzende Rainer Haas, musste die Zusammenkunft jedoch um 14 Tage verschoben werden. Nun treffen sich die Vereinsmitglieder am heutigen Freitag ab 19 Uhr in der Burgener Turnhalle. Nach wie vor wünscht sich Dauerbrenner Haas – seit 15 Jahren an der Clubspitze und zuvor 23 Jahre lang zweiter Vorsitzender – am liebsten einen (jüngeren) Nachfolger: „Ich werde in diesem Jahr 75. In dem Alter muss ich das wirklich nicht mehr unbedingt machen.“

Dennoch liegt Haas der FC Burgen sehr am Herzen. Im Stich lassen will er den Verein nicht, auch wenn er in seiner Ansprache deutliche Worte finden dürfte. Dabei wird er voraussichtlich auch den von den Spielern initiierten Kurswechsel kritisieren: „Vor zwei Jahren wollten sie eine Kooperation mit anderen Clubs eingehen, woraufhin wir uns der FV Hunsrückhöhe Morbach angeschlossen haben. Nun ist vielen der Aufwand zu hoch. Deshalb gehen wir in der neuen Saison wieder als SG Burgen/Veldenz an den Start – in der C-Klasse, nachdem wir vor zwei Jahren noch A-Ligist waren.“ Haas, seinerzeit ein Befürworter der Zusammenarbeit mit der FVH, sieht nun die Notwendigkeit, die Weichen für die kommende Spielzeit neu zu stellen – mit einem klaren Ziel: „Wir wollen direkt aufsteigen. Wenn du ein zweites Jahr oder noch länger in einer Liga bleibst, passt du dich unter Umständen immer mehr dem Niveau an“, erklärt Haas.