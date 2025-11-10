Neustart bei Atalanta: Juric wird freigestellt

Die Entscheidung der Vereinsführung erfolgte nach einer deutlichen 0:3-Heimniederlage gegen Sassuolo und einer Serie schwacher Ligaergebnisse, durch die Atalanta in der Tabelle auf Rang 13 abgerutscht ist.

Für Atalanta bleibt die Saison trotz eines ordentlichen Starts in der Champions League mit sieben Punkten aus vier Spielen bisher hinter den Erwartungen zurück. Der neue Trainer soll jetzt Stabilität und frischen Schwung bringen, um das Team wieder Richtung internationale Plätze zu führen. Am 26. November steht für Atalanta das wichtige Königsklassen-Duell bei Eintracht Frankfurt bevor