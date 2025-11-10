 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines

Neustart bei Atalanta: Juric wird freigestellt

Atalanta Bergamo hat nach nur wenigen Monaten eine überraschende Trainerentlassung vollzogen: Der Klub trennte sich am 10. November 2025 von Ivan Juric, der erst zu Beginn der Saison auf den langjährigen Erfolgstrainer Gian Piero Gasperini folgte, nachdem dieser nach Rom wechselte.

Die Entscheidung der Vereinsführung erfolgte nach einer deutlichen 0:3-Heimniederlage gegen Sassuolo und einer Serie schwacher Ligaergebnisse, durch die Atalanta in der Tabelle auf Rang 13 abgerutscht ist.

Für Atalanta bleibt die Saison trotz eines ordentlichen Starts in der Champions League mit sieben Punkten aus vier Spielen bisher hinter den Erwartungen zurück. Der neue Trainer soll jetzt Stabilität und frischen Schwung bringen, um das Team wieder Richtung internationale Plätze zu führen. Am 26. November steht für Atalanta das wichtige Königsklassen-Duell bei Eintracht Frankfurt bevor

Gerd JungAutor