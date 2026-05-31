Neustart auf der Trainerbank: Zella/Loshausen setzt auf Doppelspitze

Bei der SpVgg Zella/Loshausen sind die personellen Weichen für die kommende Spielzeit gestellt. Der Verein hat sein neues Trainerteam vorgestellt und setzt künftig auf eine Doppelspitze: Philipp Lange und Steffen Bernhardt übernehmen gemeinsam das Amt der Cheftrainer bei den Seniorenmannschaften.
Mit der Vorstellung des neuen Duos beginnt für die Vereinigten die Planung der kommenden Saison. Die Verantwortlichen blicken dabei mit großer Zuversicht auf die Zusammenarbeit und die anstehenden Aufgaben.
Gleichzeitig verabschiedete sich der Verein von den bisherigen Trainern Stefan Schmerer und Michael Matthaei. Die SpVgg bedankte sich ausdrücklich für deren Einsatz und Engagement in den vergangenen Jahren.
Auch bei der zweiten Mannschaft bleibt eine wichtige Personalie unverändert. Henning Stecher wird weiterhin die Betreuung der Reserve übernehmen und sorgt damit für Beständigkeit im Umfeld der Mannschaft.
Nach der Besetzung der Trainerposten richtet sich der Blick nun auf den Kader. Der Verein kündigte an, in den kommenden Tagen die ersten Neuzugänge für die neue Saison bekanntzugeben. Damit nimmt die Vorbereitung auf die kommende Spielzeit bei der SpVgg Zella/Loshausen weiter Fahrt auf.