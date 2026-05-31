Neustart auf der Trainerbank: Zella/Loshausen setzt auf Doppelspitze Philipp Lange und Steffen Bernhardt übernehmen die Verantwortung bei den Seniorenmannschaften – weitere Kadernews sollen zeitnah folgen. von red · Heute, 08:36 Uhr · 0 Leser

– Foto: SpVgg Zella/Loshausen

Bei der SpVgg Zella/Loshausen sind die personellen Weichen für die kommende Spielzeit gestellt. Der Verein hat sein neues Trainerteam vorgestellt und setzt künftig auf eine Doppelspitze: Philipp Lange und Steffen Bernhardt übernehmen gemeinsam das Amt der Cheftrainer bei den Seniorenmannschaften.

Mit der Vorstellung des neuen Duos beginnt für die Vereinigten die Planung der kommenden Saison. Die Verantwortlichen blicken dabei mit großer Zuversicht auf die Zusammenarbeit und die anstehenden Aufgaben. Gleichzeitig verabschiedete sich der Verein von den bisherigen Trainern Stefan Schmerer und Michael Matthaei. Die SpVgg bedankte sich ausdrücklich für deren Einsatz und Engagement in den vergangenen Jahren.