Neustart auf der Trainerbank: SV Aubing trennt sich von Ghigani

– Foto: Bernd Roth

Die Vereinsführung blickt auf sportlich überaus erfolgreiche Jahre zurück, die durch das professionelle Zusammenwirken des Trainerteams mit Vorstand, sportlicher Leitung und natürlich der Mannschaft ermöglicht wurden. Der Vorstand und die sportliche Leitung danken Patrick Ghigani daher ausdrücklich für seine engagierte und erfolgreiche Arbeit, seinen Einsatz für die Mannschaft und die gemeinsam erreichten Meilensteine. Für seinen weiteren sportlichen wie persönlichen Weg wünscht ihm der SV Aubing das Allerbeste und viel Erfolg.

Nach vier erfolgreichen Jahren gehen der SV Aubing und Trainer Patrick Ghigani künftig getrennte Wege. Ghigani übernahm das Team in der Bezirksliga und schaffte nach der überragenden Saison 2024/2025 den verdienten Aufstieg in die Landesliga. Darauf hatten die Aubinger nach fast 40 Jahren ununterbrochener Bezirksliga-Zugehörigkeit lange warten müssen. In der abgelaufenen Saison konnte sich die Mannschaft in der Landesliga Südost dann zur Freude des gesamten Vereins etablieren und setzte als bester Aufsteiger mit Platz 9 ein beachtenswertes Ausrufezeichen.

Nach diesen prägenden vier Jahren sah die Vereinsführung nun aber den richtigen Moment gekommen, um der Mannschaft mit einem neuen Übungsleiter frische Impulse zu verschaffen und den nächsten Entwicklungsschritt einzuleiten. Nach den erreichten Erfolgen ist das Ziel klar: die Mannschaft soll im kommenden Jahr nicht nur stabil in der Landesliga gehalten, sondern nachhaltig dort verankert werden.

Mit Blick auf dieses Ziel soll der Fokus neben der sportlichen Arbeit zukünftig verstärkt auf die mannschaftliche Geschlossenheit, die Identifikation mit dem SV Aubing und die erkennbare Integration in den Gesamtverein gerichtet werden. Die enge Verzahnung und der kontinuierliche Austausch zwischen den Trainern der Herrenmannschaften wie auch des U19-Teams sollen dabei eine optimale Förderung vorhandener Potentiale gewährleisten und werden so zu Kernelementen der weiteren sportlichen Entwicklung. Auf diese Weise soll das Konzept des „Aubinger Wegs“ auch im Herrenbereich klar sichtbar und nachhaltig verankert werden.

Trainersuche kurz vor Abschluss

Vor diesem Hintergrund laufen im Verein bereits die konkreten Planungen für die Neubesetzung der Trainerposition. Die sportliche Leitung und der Vorstand führen hierzu intensive Gespräche mit ausgewählten Kandidaten, die sowohl den sportlichen Anforderungen entsprechen als auch die inhaltliche Ausrichtung des „Aubinger Weges“ mittragen und weiterentwickeln können.

Die Verantwortlichen zeigen sich dabei optimistisch: „Die Trainersuche ist auf einem sehr guten Weg“, heißt es aus der Vereinsführung. Ziel ist es, zeitnah Klarheit zu schaffen und Planungssicherheit für die kommende Saison herzustellen. „Wir sind zuversichtlich, dass wir in Kürze einen neuen Trainer vorstellen können.“