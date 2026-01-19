Neustart auf der Trainerbank

Bei der SG Altmorschen/Binsförth ist die Trainerfrage geklärt. Nach dem Abschied von Markus Warmbier, dem die Mannschaft im vereinseigenen WhatsApp-Kanal für eineinhalb Jahre Zusammenarbeit dankte, richtet sich der Blick nun nach vorn: Hüseyin Gökbel übernimmt ab sofort.

Der Verein stellte den Nachfolger ebenfalls über WhatsApp vor. Gökbel gilt als „Binsförther Urgestein“ und bringt nach Angaben der SG Erfahrung sowohl aus dem Jugend- als auch aus dem Seniorenbereich mit. Seine Leidenschaft und sein Engagement sollen dem Team neue Impulse geben.

In Altmorschen/Binsförth verbindet sich der Wechsel mit ehrgeizigen Erwartungen. Der Klub spricht davon, die Mannschaft „auf das nächste Level“ führen zu wollen – und blickt „voller Vorfreude“ auf die kommende Spielzeit und die anstehenden Herausforderungen.