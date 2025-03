Neustart an der Pottkuhle

In der begleitenden Mitteilung verwahrt sich der VfV 06 zudem gegen mediale Spekulationen: Ein auf einem Online-Portal veröffentlichter Bericht, der der Vereinsführung sinngemäße Zitate zugeordnet hatte, wird ausdrücklich zurückgewiesen. Man mahne zur „notwendigen Empathie und Sensibilität“ im Umgang mit Trainern, die sich „täglich mit vollem Einsatz für Verein und Spieler engagieren“. Auch in schwierigen Momenten dürften menschliche Aspekte nicht untergehen – ein Appell, der in der emotional aufgeladenen Schlussphase der Saison wohl auch an die eigene Anhängerschaft gerichtet ist.

Mit Ridha Kitar setzt der VfV 06 auf einen erfahrenen Fachmann, der bei Eintracht Braunschweig über Jahre hinweg die U-Mannschaften betreute und mit der U23 in der Vorsaison den Aufstieg in die Oberliga schaffte. Der 53-Jährige wird bereits am Mittwoch das Training an der Pottkuhle leiten und am kommenden Sonntag beim Auswärtsspiel in Verden erstmals an der Seitenlinie stehen. Die Erwartungen an Kitar sind hoch – nicht nur, was sportliche Stabilität betrifft, sondern auch, was das Ausschöpfen des vorhandenen Potenzials im Kader angeht. Die Vereinsführung sieht nun auch die Mannschaft in der Verantwortung, den Worten Taten folgen zu lassen. „Jetzt sind alle gefordert“, hieß es zum Abschluss der Mitteilung – und das gilt ab sofort.