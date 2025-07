Neustart als SGM: "Natürlich gab es Bedenken und Herausforderungen"

Beide Vereine hatten in den vergangenen Jahren mit sinkenden Spielerzahlen in ihren Reservemannschaften zu kämpfen. „Die sportlichen Gründe waren die, dass beide Vereine jeweils eine erste und zweite Mannschaft für die Saison 2025/2026 melden wollten“, erklärt Niklas Kern, Abteilungsleiter Fußball des SV Balzheim. „Der TSV Dietenheim musste bereits in der Hinrunde 2024 seine Reserve abmelden, und auch der SV Balzheim hatte in der letzten Saison immer mal wieder Probleme, eine Reserve zu stellen.“

Daher suchten beide Vereine frühzeitig das Gespräch. Markus Baur, Fußball-Abteilungsleiter des TSV Dietenheim, beschreibt die schnelle Einigung: „Uns war schnell klar, dass wir – wenn es funktionieren soll – nicht lange mit der SGM warten sollten. So würden wir noch die volle Mannschaftsstärke von beiden Vereinen nutzen und einen guten Kader zusammenstellen.“